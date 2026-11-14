Doveva essere un normale sopralluogo al cimitero monumentale di Ovolaccio, a Desulo. Si è trasformato in un’amara scoperta: l’ossario al centro del camposanto profanato e colmo di rifiuti. Lo ha denunciato, fra rabbia e dolore, la sindaca Alessandra Peddio che sui social ha raccontato la scena in cui si sarebbe imbattuta con un gruppo di consiglieri di maggioranza: «Ho visto qualcosa che non avrei ma voluto vedere». E poi: «Volevamo vedere con i nostri occhi in che stato fosse uno dei luoghi più sacri di Desulo. Con meraviglia e sgomento, abbiamo scoperto che la porta dell’ossario era aperta». Lei l’ha chiusa «con rispetto e la paura di disturbare il riposo di chi lì riposa».

La testimonianza

«Un’ennesima scena di abbandono», secondo Peddio, impegnata con la propria squadra nella pulizia di più angoli del paese, ultimo l’ex rifugio di Sa Crista, da anni in decadenza. «All’interno dell’ossario c’è di tutto. Una discarica di inerti, calcinacci, sedie rotte, lumini, plastica. Materiale ammassato senza alcuna cura, senza alcun rispetto, sopra e accanto a ciò che dovrebbe essere sacro». Peddio non nasconde sentimenti di pietà e fede cristiana: «Osservando le ossa, i tanti crani, ho solo pensato a recitare l’Eterno riposo e a chiedere perdono per quello che stavo vedendo». Ha ricordato che l’ossario ospiti coloro che hanno combattuto in guerra: «Sono desulesi che hanno portato il nome di Desulo lontano, con onore, e che oggi meriterebbero di riposare in pace, custoditi, onorati, ricordati. Non in una discarica». Da qui la scelta dell’amministrazione di agire subito contro il vandalismo. «Ho chiamato la vigilessa per un sopralluogo congiunto e attivato le procedure di rito senza perdere un minuto», ha continuato Peddio, che ha elencato le iniziative intraprese come l’ordinanza di chiusura immediata dell’ossario, la denuncia alle forze dell’ordine e le successive comunicazioni ad Asl e Soprintendenza. «Questo non è solo degrado. Questa è un’offesa alla memoria, alla storia, alla fede di una comunità intera», ha concluso Peddio che ha promesso di informare i cittadini su ogni passo con trasparenza e «rimettere in ordine e restituire dignità a quel luogo».