Ossa umane ritrovate lungo il rio Cixerri: indagano i carabinieri 

Misterioso ritrovamento a Siliqua: diverse ossa, apparentemente umane, sono state rinvenute all’interno di una borsa abbandonata sull’argine del rio Cixerri. A fare la scoperta sono stati tre ragazzi del paese, durante una passeggiata lungo le sponde del fiume.

Nel pomeriggio di domenica, i giovani si sono avventurati lungo il corso d’acqua per cercare di sfuggire al caldo pomeridiano. L’escursione si è interrotta appena dopo il ponte di Bausonà, quando i ragazzi si sono trovati davanti a una grossa borsa di un supermercato (di una catena non presente tra le attività commerciali del paese), abbandonata a pochi metri dal fiume. È bastato un colpo d’occhio all’interno del sacco socchiuso per riconoscere il contenuto, una seconda ispezione ha tolto ogni dubbio: erano parti di scheletri umani. Tra queste ossa, erano ben riconoscibili dei femori, ulna, due teschi e alcune vertebre.

Dopo un attimo di stupore, i ragazzi hanno allertato i carabinieri. I militari della Stazione e del Radiomobile di Iglesias, hanno raccolto e preso in custodia i resti per metterli a disposizione della magistratura. Al momento non è possibile dare una spiegazione alla vicenda, nel territorio non risultano persone scomparse. Potrebbe trattarsi di una sepoltura risalente a qualche centinaio d’anni fa, di cui qualcuno si è voluto disfare: occorrerà attendere gli esiti degli esami scientifici.

