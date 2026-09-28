Ossa dei defunti in mezzo al cantiere 

Al cimitero ossa umane e resti di defunti a cielo aperto fanno esplodere la polemica. È ancora presto per capire cosa sia accaduto davvero nel camposanto di Sanluri, al momento l’unica certezza sono i lavori in corso che, tra l’altro, prevedono la sistemazione dello spazio di tombe a terra. A seguito probabilmente delle operazioni di esumazioni di una quarantina di vecchie sepolture, i resti dei morti e le croci sono stati esposti ai bordi del cantiere. Ieri mattina, sul posto un sopralluogo dei carabinieri della locale Compagnia, degli agenti della Municipale, dei tecnici del Comune e degli operatori sanitari della Asl del Medio Campidano.

Sdegno

Una circostanza che ha suscitato le proteste dei familiari e dei cittadini che frequentano il luogo sacro. «Venerdì scorso», racconta Piero Mancosu, «mia moglie è andata a visitare i nostri cari. Nell’area delle tombe a terra, dov’era sepolto il nonno, ha trovato un cantiere aperto. Fossa svuotate e i resti sistemati in fila accanto alla rete di recinzione. Non può essere normale andare a portare i fiori ai propri cari e vedere questo scempio. I morti ammassati in modo così indecoroso. Costava così tanto informarci? Con la tecnologia di oggi, pochi minuti».

Il passaparola ha raggiunto le persone interessate. Ieri la denuncia alle forze dell’ordine e agli enti coinvolti. «Al momento», prosegue Mancosu, «non sappiamo quali siano gli accordi con le imprese di vigilanza e con la ditta che esegue i lavori. Comunque sia non spetta a noi stabilire eventuali responsabilità e negligenze. È grave che il Comune non ci abbia avvisato prima delle operazioni. Ancor di più non aver raccolto i resti di ciascun defunto in apposite cassette, come prevede la normativa. Fino a ieri i lavori sono proseguiti, altri quattro disseppellimenti, le ossa acconto alle altre».

Giustificazioni

Alla denuncia ha fatto seguito l’immediata risposta del sindaco, Alberto Urpi, che si è recato sul posto, presenti alcuni familiari. «Mi dispiace e chiedo scusa. Faremo piena luce sull’incresciosa vicenda, nel rispetto dei cittadini e delle persone direttamente coinvolte. Alla presenza di irregolarità o responsabilità di qualsiasi natura, adotteremo i provvedimenti di competenza». Urpi ricorda che «i lavori in corso derivano da una richiesta dei cittadini di abbellire il cimitero. Il rispetto verso i defunti, però, viene prima di ogni cosa».

La consigliera di minoranza, Antonella Pilloni, contesta l’operato del Comune: «Quello che è accaduto è un fatto gravissimo e inaccettabile. In quel luogo si va per un momento di raccoglimento e di pace con i familiari scomparsi. Ingiustificabile il mancato avviso per assistere all’operazione di scavo della tomba a terra».

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