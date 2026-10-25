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Sanluri.
26 ottobre 2026 alle 00:40

Ossa a cielo aperto al cimitero, un’interrogazione al sindaco 

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Resti ossei lasciati a cielo aperto al cimitero di Sanluri, in un’area interessata da lavori: la minoranza di “S’Innova” interroga il sindaco Alberto Urpi. Il gruppo vuole sapere se sia stata emanata un’ordinanza per disciplinare le esumazioni ordinarie e perché non siano stati informati i familiari interessati, considerato che gli interventi erano programmati da tempo.

Sotto osservazione anche la gestione degli accessi al camposanto: secondo i consiglieri Cinzia Fenu, Nicola Melis, Franco Congiu e Antonella Pilloni, la Giunta avrebbe dovuto disporre la chiusura straordinaria del cimitero prima dell’avvio del cantiere, non dopo le segnalazioni dei cittadini e l’intervento dei carabinieri. «L’obiettivo», sostiene il gruppo, «è fare chiarezza su quanto accaduto e verificare quali misure sono necessarie per evitare il ripetersi di situazioni analoghe».

Il sindaco replica: «Fin dall’inizio della vicenda, incresciosa per tutti noi, il mio impegno è stato chiarire la procedura seguita. Esaminati gli atti, ho verificato che c’è stata un’incomprensione tra la ditta che ha appaltato i lavori e il gestore del sito. L’intervento è partito prima dell’arrivo delle cassettine-ossario di metallo».

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