“Oss senza tatuaggi”, scoppia la polemica 

“Cerco un oss, sì ma senza tatuaggi”. Spunta prima, scompare poi, nel gruppo Facebook “Assemini Partecipattiva” la richiesta di una cittadina alla ricerca, per un’amica residente ad Assemini, di una «persona disposta ad andare a casa sua per cambiarle il panno due volte al giorno». Tutto normale se non fosse che alla tipica domanda sia stato messo un inconsueto paletto: «Deve essere educata e non avere tatuaggi».

I commenti

Se alcuni hanno trovato la proposta di lavoro legittima, altri l’hanno reputata bizzarra o, addirittura, irrispettosa per tutta la categoria degli operatori socio sanitari: «Non sono sicuramente i tatuaggi - ha commentato Nicola Caria, oss 32enne - a determinare la professionalità. Oggi anche negli ospedali c’è personale tatuato, compresi medici e infermieri. Siamo nel 2025 e certe richieste sono a dir poco fuoriluogo». Caria è un oss qualificato, professionalmente formato ad Assemini e con tanta voglia di lavorare: «Opero da tanti anni in questo settore – continua - e non ho mai avuto alcun tipo di problema né per i tatuaggi né per il piercing, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private». Come lui Gloria Loi, operatrice sanitaria di 25 anni: «È una cosa abbastanza vergognosa che una persona con i tatuaggi venga discriminata in questo modo. Sono un’assistente domiciliare, faccio questo lavoro da 6 anni. Eppure ho un tatuaggio sul braccio. Non ho mai avuto problemi per questa mia scelta. Oltre la pelle c’è il cuore di una persona che mette passione nel proprio lavoro.». Sulla stessa linea l’ass Lucia Gareddu, 47 anni: «Concordo con i colleghi. Trovo assurda una richiesta del genere».

Operatori sanitari

Sulla questione è intervenuto l’infermiere Sandro Bandu, 60 anni, formatore di operatori socio sanitari: «Anche in questo caso possiamo dire che l’abito non fa il monaco e non sarà di certo un tatuaggio a creare problemi. Infatti nei tatuaggi non sono possibili ricettacoli di microbi. Diversa la questione dei capelli lunghi, che vanno sempre tenuti raccolti, e degli orecchini pendenti». Anche la 60enne Antonella Veri, autrice del post, ha spiegato la sua posizione: «Anche io sono tatuata, ma comunque ho voluto aiutare un’amica. Ho cancellato il post perché si è risolta la situazione. Però lasciatemi fare una piccola riflessione: ho trovato veramente irritanti e inopportuni alcuni commenti. Irridere o criticare a priori una richiesta di un utente senza conoscerne le motivazioni (che potrebbero essere di qualsiasi natura) sono indice di scarsa professionalità. So che alcuni non concorderanno con me, non voglio fare di certo la morale. Ma di fronte alla salute di una persona le mie priorità vanno alla paziente e al suo fabbisogno».

