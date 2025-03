Oss precari, oggi un flash mob in via Roma 

Nuovo flashmob oggi a partire dalle 11 in via Roma per solidarizzare con i 26 Oss dell’Asl di Cagliari che chiedono da tempo la stabilizzazione e presidiano il Consiglio regionale.

Ad annunciarlo è il portavoce della protesta Gianfranco Angioni che in una nota spiega: «Le attese risposte continuano a mancare. In un contesto che si fa sempre più teso e disumano, vogliamo richiamare l’attenzione su una situazione insostenibile che ha visto questi professionisti continuare a rimanere in presidio, giorno e notte, già da due settimane, all’addiaccio e senza servizi igienici».

Poi Angioni lancia un nuovo appello: «Chiediamo con determinazione che venga ripristinato il diritto inalienabile alla stabilizzazione, in conformità con le normative nazionali e regionali. È inaccettabile che questi Oss, fino a questo momento, non abbiano ricevuto alcuna forma di solidarietà o visita da parte della Presidente della Regione. Questo silenzio è una mancanza grave e irrispettosa verso chi ha dato così tanto alla nostra comunità. Si tratta di più di semplici posti di lavoro. Si tratta di persone, famiglie e di una comunità intera che dipende dalla disponibilità e dalla professionalità di questi operatori. Chiediamo un immediato intervento per risolvere questa situazione e restituire dignità a chi ha servito con passione e dedizione».

Al termine del flashmob è prevista anche una conferenza stampa.

RIPRODUZIONE RISERVATA