Oss precari, è scontro sulla delibera 

Il cammino non è affatto spianato, per la stabilizzazione degli operatori socio-sanitari servirà ancora tempo e fatica. La delibera approvata dalla Giunta, che dovrebbe favorire l’assunzione dei precari, rischia di essere un documento senza conseguenze concrete. Pura teoria, insomma. Riesplode la polemica all’indomani del via libera al provvedimento voluto dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. «Sono soltanto indicazioni generali date alle Aziende sanitarie», avverte il portavoce di Usb sanità Gianfranco Angioni, «la delibera non solo non risponde alle reali esigenze del personale, ma rischia di svilire il valore della risoluzione delle commissioni consiliari e l’impegno impegno profuso dagli Oss della Asl di Cagliari che si sono accampati per 26 giorni sotto il Consiglio per far sentire la loro voce».

L’assessore

La delibera fornisce le linee di indirizzo alle Asl e ad Ares per le priorità da seguire nell'utilizzo delle diverse graduatorie ed elenchi formati per il reclutamento di personale, in particolare per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid. «L’atto ha un carattere di regolamentazione generale», sottolinea l’assessore, «finalizzata a fornire indicazioni non vincolanti alle Aziende del sistema sanitario regionale, stante il fatto che la ricognizione del fabbisogno sul personale rientra nell'autonomia gestionale delle singole aziende. Ora l’auspicio è che si possa dare priorità all'assunzione del personale precario del comparto sanità attraverso lo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione esistenti, nel rispetto della normativa attualmente vigente e nel solco del pronunciamento consiliare».

Gli obiettivi

Gli obiettivi prevedono di dare priorità allo scorrimento degli elenchi di stabilizzazione esistenti presso le Aziende sanitarie per il reclutamento di personale previsto nel Piano triennale del fabbisogno di personale; di definire un ordine di priorità tra diverse tipologie di elenchi di reclutamento, con precedenza agli elenchi di stabilizzazione diretta, seguiti dagli elenchi di stabilizzazione indiretta, e solo successivamente con le graduatorie concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato. Fra le altre indicazioni, c’è la garanzia del rispetto del limite del 50% del Ptfp riservato all’accesso dall’esterno, anche attraverso un’eventuale rimodulazione del piano; di effettuare una ricognizione, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione, per individuare i soggetti, anche non più in servizio, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (sia diretta che indiretta); la richiesta alle Aziende sanitarie di trasmettere, entro lo stesso termine, il piano aziendale delle stabilizzazioni.

Le critiche

«L’auspicio dell’assessore riguardo alla priorità nell’assunzione del personale precario appare come una mera retorica», sottolinea l’Usb. «La realtà è ben diversa: ci sono responsabilità precise in capo ai direttori generali che hanno disatteso norme nazionali. In mancanza di risposte immediate, oltre a mettere in atto altre iniziative di lotta, si procederà con una diffida legale, portando la problematica nelle aule giudiziarie». (cr. co.)

