Oss, precari beffati: «La Asl ci ascolti» 

«La Asl Ogliastra rincorre il precariato». È l’accusa mossa dagli ultimi quattro operatori socio sanitari da stabilizzare. Sono Silvia Anna Bonaria Scattu, Eleonora Agus, Sandra Marinella Usai e Paolo Murgia. Da febbraio, per loro, le porte del Nostra Signora della Mercede sono rimaste sbarrate. Rimandati a casa, perché per loro, dopo 36 mesi a servizio dell’azienda e nella graduatoria di stabilizzazione, l’azienda non ha spazio. Nonostante il personale precario reclutato tramite agenzie interinali e cantieri occupazionali. Una beffa che costa loro il lavoro e che li fa sentire Oss di serie B rispetto ai colleghi delle altre Asl «Nonostante le numerose promesse e l'impegno della Regione e dell'assessorato alla Sanità, che prevedono la stabilizzazione del personale precario e di tutti coloro che hanno maturato i requisiti per essere stabilizzati, nella Asl Ogliastra tutto si blocca, nonostante le indicazioni dalla Regione di inserire nel piano del fabbisogno il personale avente diritto alla stabilizzazione. Nell'ultima rimodulazione del fabbisogno deliberata dalla Asl non sono state apportate modifiche rispetto a quello precedente, lasciando invariato il numero degli Oss». Ad acuire ulteriormente lo scontro il fatto che «La Asl continui a ricorrere a personale tramite agenzie interinali e cantieri occupazionali. Questi ultimi, sarebbero dovuti essere assunti come sostegno e in aggiunta al personale di ruolo, ma coprono i turni regolari, comprese le notti». I quattro chiedono alla Regione un intervento urgente per dare seguito immediato alle stabilizzazioni, come avvenuto in altre Asl dell'Isola.

