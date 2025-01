«Oss, ora la stabilizzazione» 

L’obiettivo è quello di chiedere «un intervento immediato delle istituzioni affinché la Asl di Cagliari attivi la procedura di stabilizzazione degli Oss precari». L’Usb sanità ha organizzato per domani un presidio sotto il Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari.

«A oggi circa 50 operatori sociosanitari con significativa esperienza al servizio della Asl 8 si trovano privi di occupazione e altri sono in procinto di essere rimandati a casa», sottolinea una nota. «È inaccettabile che servizi essenziali, prestati da questi professionisti con impegno e dedizione durante l’emergenza Covid-19, non siano stati riconosciuti con provvedimenti di stabilizzazione, nonostante abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente. La loro professionalità ha rappresentato un baluardo per il sistema sanitario locale eppure ora si ritrovano a vivere nell’incertezza».

Dice il referente regionale di Usb sanità Gianfranco Angioni: «La nostra posizione è chiara: continueremo a combattere al fianco di questi professionisti fino a quando il diritto al lavoro e la dignità degli Oss non saranno garantiti. Invitiamo tutti a partecipare al presidio, è tempo di agire, di far sentire la nostra voce e di restituire a questi operatori il ruolo e il riconoscimento che meritano».

Negli ultimi mesi – prosegue il sindacato – «gli appelli rivolti ai massimi livelli regionali, comprese le richieste ai presidenti della Commissione Lavoro e della Sanità della Regione, alla Asl e all'Ares, sono stati ignorati, privando così questi operatori dei diritti fondamentali e della dignità. Tale comportamento denota un atteggiamento di totale abbandono nei confronti di chi ha dato tutto per il bene della comunità. Questo non solo compromette il futuro lavorativo degli Oss, ma mina anche la qualità dell’assistenza sanitaria offerta alla popolazione. La lotta per la stabilizzazione degli Oss è una battaglia contro l'indifferenza di un sistema che sembra aver dimenticato il valore di chi opera nelle aree più vulnerabili della sanità. La pandemia ha messo in luce l'importanza cruciale di questi professionisti, ma la risposta delle istituzioni è stata inadeguata e deludente. L'assenza di un piano per la loro stabilizzazione è un segnale preoccupante sullo stato della nostra sanità pubblica».

