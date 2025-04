Oss, ora la stabilizzazione è vicina 

C’è un’importante schiarita nel futuro dei 26 operatori sociosanitari della Asl 8 che da quasi un mese erano accampati sotto il palazzo del Consiglio regionale per chiedere il riconoscimento di un loro diritto: la stabilizzazione.

Adesso, dopo vari passaggi, le commissioni Sanità e Lavoro in seduta congiunta, presiedute da Carla Fundoni e Camilla Soru (entrambe del Pd), hanno approvato all’unanimità una risoluzione che chiede di modificare, entro 15 giorni, gli indirizzi della deliberazione 20/75 del 2022, affinché le aziende sanitarie di tutta la Sardegna applichino prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie esistenti nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto di tutti i profili professionali interessati alle stabilizzazioni con gli eventuali adeguamenti del piano triennale del fabbisogno. La risoluzione impegna inoltre gli assessorati alla Sanità e al Lavoro ad effettuare, entro 30 giorni, una ricognizione per individuare i soggetti che abbiano maturato i requisiti di legge, anche se non più in servizio, ai fini dell'attivazione tempestiva delle procedure di stabilizzazione a loro favore.

Dice Soru: «È stato un lavoro lungo, ma siamo molto soddisfatti: le persone che hanno prestato servizio durante il periodo Covid hanno la priorità di essere assunte, prima delle altre graduatorie, quindi stiamo chiedendo all’assessorato di dare indicazioni alle Asl, in maniera tale che i posti disponibili nelle piante organiche vengano riempiti prioritariamente».

Sottolinea Fundoni: «Abbiamo previsto 15 giorni per l’identificazione degli aventi diritto, e 30 giorni per la risoluzione complessiva delle esigenze di tutte le Aziende. Oggi abbiamo ripristinato un diritto acquisito per legge, ringrazio tutti i colleghi per il grande lavoro portato avanti: la politica ha operato per la tutela del lavoro».

Interviene Umberto Ticca (Riformatori): «Bisogna superare il precariato, non crearne di nuovo. Stabilizzare chi ne ha diritto, senza ricorsi, senza attese infinite. Ma allo stesso tempo, fissare regole chiare, assunzioni trasparenti, perché domani non si ripresenti lo stesso problema.La risoluzione traccia un indirizzo netto: ora spetta agli assessori competenti dare risposte concrete e rapide ai lavoratori. Non c’è più tempo da perdere».

Soddisfatto Gianfranco Angioni, referente di Usb Sanità: «Dopo un lungo e intenso periodo di battaglia, si chiude finalmente questa protesta: i 26 lavoratori hanno mostrato un coraggio straordinario, piantando tende e trascorrendo notti all'aperto per rivendicare i propri diritti. La loro determinazione ha messo in luce le problematiche di un settore spesso trascurato.

La risoluzione non solo ripristina la giustizia per gli Oss della Asl di Cagliari, ma garantisce anche uniformità nel processo di assunzione, aderendo alla normativa che dà priorità assunzionale a tutti i precari impiegati durante l'emergenza Covid. Questa vittoria è un segnale di speranza per tutti coloro che credono nella dignità del lavoro e nella giustizia sociale. Adesso vigileremo affinché tutto possa procedere c ome già delineato e gli Oss possano rientrare in tempi brevissimi tutti al lavoro».

