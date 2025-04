Oss ogliastrini alla carica: no alla doppia graduatoria 

Al Nostra Signora della Mercede di Lanusei persistono i vuoti in organico e le difficoltà nell’assistenza ai pazienti. In Ogliastra 73 Oss (di cui 64 donne), vincitori del concorso bandito da Ares nel 2022, attendono una chiamata al lavoro. I cantieri sperimentali occupazionali, promossi dalla Regione, non convincono. «A nostro parere - spiegano gli operatori socio-sanitari - ci ostacolano nel raggiungimento di una possibile assunzione. Siamo delusi e amareggiati nel vedere svanire le nostre aspettative, oltretutto in un periodo in cui pare evidente la carenza di personale in ospedale di varie figure, tra le quali quella dell’Oss che, come ben sappiamo, si traduce con la conseguente scarsa assistenza ai pazienti. Più volte hanno provato a raccontarci che così non sarà ma a oggi tante parole nessuna garanzia».

Per gli Oss che ambiscono a un posto di lavoro la soluzione dei cantieri inficia lo scorrimento della graduatoria. «Dopo tanti sacrifici ci ritroviamo soli a dover combattere per far valere un nostro diritto. Chiediamo che venga data priorità all’assunzione degli idonei nello stesso ordine di collocamento e posizione per merito poiché stiamo subendo l’ingiustizia del blocco dello scorrimento della graduatoria con l’assunzione di Oss reclutati per conto dei cantieri occupazionali e a loro volta idonei alla graduatoria Ares. Però senza rispettare l’ordine della posizione di merito». Di recente l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, ha dichiarato che le polemiche intorno agli operatori socio-sanitari sono del tutto strumentali. A cinque mesi dall'avvio, l’esponente della Giunta Todde ha difeso i cantieri che, ha sostenuto durante un incontro a Nuoro, stanno dando una risposta a tanti.

«Qualcuno - puntualizzano gli Oss ogliastrini - potrebbe chiedersi com’è che non abbiamo presentato domanda per i cantieri, giacché come tanto vantato dall’assessora Manca il 60 per cento dei posti è stato a noi riservato, la risposta è che noi non pensavamo di dover affrontare nuovamente una selezione ma di esserci guadagnati un posto nel pubblico superando ben tre prove, partendo con oltre 6.000 iscritti e arrivando a 2.100 tra vincitori e idonei».