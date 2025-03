Oss, l’assessora rassicura tutti 

Ha scelto il confronto pubblico, per parlare dei Cantieri occupazionali degli operatori sociosanitari e dello scorrimento delle graduatorie Ares direttamente con chi, in quelle graduatorie, ha investito il proprio futuro. Dopo le preoccupazioni degli Oss, che da Nuoro avevano espresso dubbi sulle modalità di attuazione dei cantieri in ambito sanitario, ieri l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, ha organizzato un incontro pubblico con loro per rassicurarli e spiegare «nessuno degli operatori sociosanitari assunti nelle Asl tramite i cantieri occupazionali perderà il diritto e la posizione nelle graduatorie Ares. Ma soprattutto – ha aggiunto – se si dovesse arrivare la chiamata, si può lasciare il Cantiere per essere assunti».

Le graduatorie

A far scoppiare la polemica, la notizia dell’ingresso, nella Asl di Nuoro, di 40 Oss con i Cantieri occupazionali. Un gruppo di Oss nella graduatoria Ares, che attendevano la chiamata, si sono sentiti “scavalcati”, sostenendo che «la sensazione era quella di sentirsi messi da parte». Proprio per questo ieri la Manca, accompagnata dal consigliere regionale Daniele Cocco, è arrivata in città per chiarire le modalità di attuazione dei cantieri sperimentali in ambito sanitario. «Sono una misura diversa che non va ad incidere nello scorrimento delle graduatorie Ares – ha ribadito - Nuoro ne è la testimonianza: qui erano previste cinque assunzioni nel piano di fabbisogno e sono state chiamate 127 persone». La Manca ha spiegato che, all’interno dei cantieri, il 60 percento dei posti, in accordo con i sindacati, è stato comunque riservato a chi aveva una posizione nelle graduatorie Ares.

Il confronto

Sul tavolo le perplessità, i casi concreti. Come quello di Adriana Carta, «Sono l’ultima della graduatoria Ares, quindi quella che avrà meno possibilità di tutti. Ho fatto la domanda anche ai Cantieri, e oggi sono fuori dal 60 per cento a noi riservato. Ma dico, ho fatto un concorso, tre prove, e la ragazza che ha finito il corso ieri, entra a lavorare. Non mi sembra giusto, siamo delusi». La Manca risponde: «Capisco la sua perplessità e la trovo giusta, ma ci basiamo su parametri che non sono voluti dall’assessorato, con i fondi Fsc bisogna rispettare i parametri della disoccupazione e dell’Isee. La graduatoria Ares, verrà rinnovata e sarà obbiettivo della Giunta farla scorrere». Marilena Porqueddu, che sta lavorando con i Cantieri, ringrazia: «Ora posso pagare l’affitto e dare da mangiare a miei figli, ma sono stata criticata dai colleghi». A dare speranza il Dg dell’Asl Paolo Cannas, azienda elogiata da Manca («Nuoro è un esempio virtuoso»), che ha spiegato: «Oggi il medico è sempre più chiamato alla clinica, gli aspetti gestionali e organizzativi sono affidati agli infermieri che liberano spazi per la gestione assistenziale e alberghiera. L’Asl Nuoro oggi ha circa 900 infermieri e 400 Oss, questo numero crescerà nel tempo, sino al rapporto di uno a uno tra Oss e infermieri».

