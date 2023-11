Oss, la Asl non rinnova il contratto  

Dal 1 gennaio tutti a casa. Anzi da prima, una volta smaltite ferie arretrate e recuperi. È quanto accadrà agli operatori socio sanitari assunti con contratto Covid e quelli il cui contratto non può essere prorogato ulteriormente. La notizia è venuta fuori dall’incontro tra una delegazione di questi professionisti con il direttore generale Andrea Marras (che ha già detto di non voler commentare oltre), alla presenza del responsabile delle professioni sanitarie.

L’obiettivo dichiarato a più riprese è ridurre a 71 il numero degli oss, a fronte dei 93 complessivi. Quindi, tremano 9 oss con contratto Covid, 4 posti vacanti e, forse, i 13 interinali, tutti in scadenza il 31 dicembre. Gli oss che rimarranno dovranno coprire i turni dei colleghi mandati a casa. La segretaria territoriale Uil Fpl Aurelia Orecchioni è chiara: «Non si è mai vista un'azienda che spinge per il precariato, che non dà garanzie e sicurezza ai lavoratori. L’incontro si è concluso con un nulla di fatto, perché la Asl ha ribadito che non farà né stabilizzazioni né mobilità, che invece altre aziende stanno attivando. La nostra Asl continua a dire che gli oss sono troppi, quindi a dicembre lascerà tutti a casa. Però se sarà necessario utilizzerà gli interinali». Il sindacato si rivolge alla politica: «Non è dato sapere il reale fabbisogno del personale, perché le organizzazioni sindacali non ne sono mai state messe a conoscenza. Negare le stabilizzazioni e la mobilità è un’ingiustizia. Chiediamo l’intervento della politica per assicurare i diritti dei lavoratori». (p. cam.)

