Oss, il cortocircuito delle graduatorie 

«L’assessore Bartolazzi ha dichiarato che grazie a lui, poco dopo il suo insediamento, sono stati stabilizzati gli operatori sociosanitari dell’Aou di Cagliari che si erano accampati sotto l’assessorato. La verità è che di quella graduatoria composta da 41 persone, in realtà ne sono state assunte soltanto 9 – grazie all’operato degli avvocati Renato Chiesa, Gianni Benevole, Claudia Mura e Stefania Cofano – i restanti 32 precari, pur inseriti in quella lista con priorità assunzionale, sono ancora disoccupati: il Policlinico infatti ha ritenuto di proseguire con le assunzioni attingendo da una graduatoria di un’altra azienda e senza priorità, anziché dalla propria, e per questo, per il tramite degli stessi avvocati, abbiamo citato in giudizio l’Aou per vedere riconosciuti i nostri diritti», sottolinea in una nota la portavoce di questo gruppo di Oss.

Continua la battaglia degli operatori sociosanitari per avere il posto stabile.

Ci sono, appunto, questi dell’Aou, poi ci sono i 26 rimanenti dei 137 inseriti nella graduatoria prioritaria per l'assunzione della Asl di Cagliari, che da nove giorni sono accampati sotto il Consiglio regionale e da ieri hanno iniziato lo sciopero della fame. Una situazione affrontata mercoledì scorso dalle commissioni Sanità e Lavoro riunite assieme: «Abbiamo fatto presente che dalla graduatoria valida di stabilizzazione con assunzione prioritaria, sono stati assunti 80 Oss in conformità al bando con la graduatoria 2023, lasciandone fuori 26», sottolinea Gianfranco Angioni dell’Usb Sanità. «Tuttavia, l’Ares ha proseguito con il concorso unico, durante il quale la Asl di Cagliari aveva richiesto solo 5 posti. Inaspettatamente, dalla graduatoria concorsuale, sono stati assunti 109 nuovi lavoratori, ignorando la graduatoria di stabilizzazione. Questa discrepanza mette in luce un'anomalia nel processo di assunzione e delle responsabilità ben precise e, ancor più grave, la mancata osservanza del principio di chiamata, che avrebbe dovuto seguire un approccio equo per il 50% tra stabilizzati e nuovi assunti».

Ancora, ci sono inoltre gli incolpevoli Oss della graduatoria di merito del concorso Ares 2022 concluso a giugno del 2024: «La nostra figura professionale è in forte carenza in tutte le strutture ospedaliere e nonostante il fabbisogno delle Aziende prevedesse l'immediata assunzione di quasi tutti gli idonei, così non è stato. I finanziamenti sono bloccati, e questo sta impedendo lo scorrimento delle nostre graduatorie».

