Oss e infermieri, ufficiale la proroga per i contratti 

La Asl Ogliastra alla fine fa marcia indietro, anche alla luce di una chiara disposizione della Regione. È stato prorogato il contratto in scadenza per Oss e infermieri. Dopo quelli degli amministrativi, ora la Asl Ogliastra procederà a prorogare sia i contratti a tempo determinato del comparto sanitario e socio sanitario in scadenza il 31 dicembre, sia quelli contratti del personale assunto per far fronte all’emergenza Covid. Una decisione attesa da tempo. Tutto il personale che fino a ieri pensava di dover rimanere a casa ma che continuerà a lavorare nell’azienda ogliastrina.

Ora che questi Oss, infermieri e ostetriche hanno ottenuto la proroga tanto attesa la Asl potrà garantire la costante erogazione dei servizi sanitari, il rispetto dei livelli di assistenza, e di conseguenza, la corretta funzionalità dei servizi in cui le unità operano. Gli operatori tirano un sospiro di sollievo, sia dal punto di vista professionale, ma anche personale e familiare, anche se sperano in una stabilizzazione definitiva in futuro.

Soddisfatti anche i sindacati, in particolare la Uil Fp che con la sua segretaria territoriale Aurelia Orecchioni ha tenuto sotto pressione la Asl perché procedesse alle proroghe: «Finalmente sono arrivati gli atti deliberativi ufficiali, siamo soddisfatti. Diciamo grazie alla Direzione generale e al manager Andrea Marras per la sensibilità dimostrata nei confronti del personale, sappiamo che il servizio risorse umane ha lavorato ininterrottamente per garantire il risultato. È di certo un buon fine anno per molti lavoratori. Ma le battaglie della Uil Fpl continueranno a tutela dei lavoratori e dell'azienda».

