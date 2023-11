Oss e infermieri, ecco la mappa delle assenze 

Servono infermieri e Oss. Questo il succo della lettera dei primari, dall’Ortopedia al Pronto soccorso, passando per Medicina. In tutti i reparti mancano Oss e ci sono infermieri con contratto in scadenza. Con una nota alla direzione generale, i direttori chiedono il rinnovo urgente dei contratti in essere e il reclutamento di personale infermieristico e di supporto, per garantire i livelli minimi di assistenza e le sostituzioni. La nota fa presente che l’organico in servizio conta 180 infermieri, di cui 16 con contratto in scadenza, 32 con la 104 e altrettanti con limitazioni, e 8 assenti per lungo periodo. Gli Oss, invece, sono 85 di cui 27 in scadenza, 16 con la 104 e 14 con limitazioni, 2 assenti per lungo periodo. Sottolineando la necessità di conoscere la dotazione ufficiale del presidio ospedaliero, la nota chiede la proroga dei contratti in essere o l’immediato reclutamento del personale. Gigi Ferrai, direttore sanitario, spegne ogni polemica. «È la prassi. Quando c’è qualcuno in scadenza inviamo le note per informare la direzione generale del personale in scadenza e che c’è necessità di rinnovo o di altre soluzioni. È un modo di collaborare con la direzione generale. A dicembre ci sono scadenze e abbiamo allertato la direzione perché agisca di conseguenza». (p. cam.)

