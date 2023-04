Oss, al lavoro subito dopo il diploma 

nel corso persone di diverse età, dai cinquantenni ai ventenni. Una classe variegata per provenienza e per formazione, ma tutti animati dal desiderio di mettersi in gioco. Per tanti di loro è stato entrare a contatto con una nuova realtà, attraverso i tirocini hanno scoperto le diverse situazioni che si possono incontrare nelle strutture, negli ospedali, nelle famiglie. Altri le conoscevano perché già lavoratori. Come Susanna Zedda, 45 anni di Orroli che lavora in una struttura del suo paese: «Il corso mi è piaciuto, è un lavoro che deve interessarti , io l’ho fatto prima di tutto con i miei genitori».

«Per noi è stata una grande soddisfazione», ha detto Barbara Dessì 53 anni, responsabile del centro di Isili che ha svolto funzioni di tutor, «in un periodo complicato dovuto al covid, dopo le difficoltà burocratiche per i tirocini, il gruppo ha superato gli esami in maniera eccellente, i commissari hanno riscontrato un’ottima preparazione».

Subito al lavoro dopo aver concluso gli esami. Non conosce crisi la professione di Oss (operatori socio sanitari) e la dimostrazione è il corso concluso così pochi giorni fa nella sede dell’Anap di Isili. Venticinque i partecipanti che hanno seguito il corso di formazione, autofinanziato, e che dopo aver conseguito il diploma sono già a disposizione di malati e persone non autosufficienti, purtroppo in aumento anche a Isili e nel Sarcidano.

In classe

L’esperienza

Anche Ramona Zedda, 45 anni di Senis ha già esperienza perché lavora in una casa alloggio: «Il corso mi è servito per qualificarmi ed essere in regola, è stata una fortuna che lo facessero ad Isili, questo mi ha permesso di continuare a lavorare ed occuparmi della mia famiglia».

Il progetto dell’Anap ha permesso dunque a tante persone di studiare e continuare a lavorare senza dover fare chilometri per avere la qualifica o riprendere un libro in mano per costruirsi un futuro. «Per me è stata una scommessa», ha detto Francesco Loi, «dopo vent’anni mi sono rimesso in gioco cambiando completamente settore, prima lavoravo in cucina. Oggi lavoro a domicilio ma spero di poter fare presto un concorso per entrare in una struttura ospedaliera».

La svolta

Su questa professione intende costruire il suo futuro Sara Medda, 30 di Gesturi. «Ho scelto di seguire il corso per oss», ha detto, «perché era ad Isili, non c’era bisogno di viaggiare verso Cagliari o Oristano, sto già lavorando ma la qualifica mi permetterà di guardare oltre, le opportunità anche nel nostro territorio sono ancora alte».

Nonostante dunque le difficoltà del periodo con la pandemia in corso, che ha portata anche a fare delle lezioni da remoto, il cambio dall’Ats (azienda per la tutela della salute) all’Asl (azienda sanitaria locale) che ha creato problemi burocratici, il primo corso oss è giunto al termine con 25 nuovi operatori che il mercato del lavoro ha già assorbito quasi completamente.

