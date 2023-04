Ospizio ostaggio dei binari 

Il film si ripete. Cambiano i protagonisti ma la sceneggiatura è la stessa che va in onda da oltre un decennio: un guasto al treno diretto a Cagliari, il passaggio a livello bloccato per oltre un’ora e la casa di riposo Eleonora d’Arborea è nuovamente ostaggio dei binari. In coda, ieri mattina, c’era anche un medico che doveva visitare alcuni pazienti all’interno della struttura nella quale sono ospitati una sessantina di anziani. Ma erano in cosa anche autotrasportatori nei passaggi a livello di Simaxis e Solarussa.

I disagi

«Il medico ha chiamato per chiedere se ci fosse qualche urgenza e per avvisare che avrebbe fatto tardi perché bloccato nel traffico di via Vandalino Casu» riferiscono dal centro. Ormai ci hanno fatto l’abitudine i lavoratori della casa di riposo, così come i familiari degli utenti che anche ieri mattina, prima di poter fare visita ai loro cari, hanno dovuto sostare a lungo in auto perché l’unico accesso è quello attraversato dalla rete ferroviaria. «È assurdo - sbottano dalla struttura - è una vita che conviviamo con questo disagio. È già capitato in passato che si verificassero emergenze e i soccorritori hanno dovuto lasciare l’ambulanza davanti alle sbarre e attraversare i binari a piedi con la barella per poter assistere chi ne aveva bisogno». Senza contare le condizioni disastrose in cui versa il tratto di strada che congiunge la strada provinciale all’ospizio.

I problemi

Già nel 2012 il Consiglio comunale aveva approvato una mozione che impegnava il sindaco e la Giunta ad adottare un provvedimento che consentisse il passaggio a tutte le tipologie di mezzi in vico Alessandro Volta verso la casa di riposo Eleonora d’Arborea. «La soluzione al problema - scriveva nel documento il consigliere Peppi Puddu (allora Udc) - sarebbe l’apertura di un accesso nel vico Volta che permetterebbe l’ingresso diretto alla struttura». Pronta la replica dell’allora primo cittadino Guido Tendas: «Occorre attendere solo qualche giorno, affinchè si completi l’acquisizione dal Demanio di una striscia di terreno che consentirà il perfezionamento della lottizzazione. È una questione di pochi giorni, poi adotterò l’ordinanza per l’apertura». Di giorni ne sono passati parecchi, così come pure di mesi, di anni e di amministratori. Ma un secondo accesso ancora non c’è. «L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Villa Eleonora, finanziati con 650mila euro con Oristano Est - assicura l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu - c’è una grave criticità, sopratutto per i mezzi di soccorso. I lavori del parco Lineare sono già stati consegnati, il Comune realizzerà in vico Volta II una pavimentazione in calcestruzzo drenante».