«Ospizio, l’ultimo ostacolo è la burocrazia» 

Il rilascio della “Scia” (segnalazione certificata d’inizio attività) da parte dei vigili del fuoco e l’iter per la pratica d’accreditamento, sarebbero gli ultimi due tasselli mancanti per restituire a Iglesias il “Margherita di Savoia”.

L'attesa

Sembra davvero oramai ad un passo l’inaugurazione della casa di riposo che la società “Mediahopes” si è aggiudicata tramite il bando economicamente più imponente effettuato dal Comune (una cifra molto vicina ai 32 milioni di euro). L’acquisizione avvenuta quasi da tre anni, ha comportato una serie di interventi sull’edificio, utili per poter rendere finalmente operativo il servizio, ma una serie infinita d’intoppi ha più volte rimandato l’attesa inaugurazione: dalle lungaggini per le autorizzazioni da parte della soprintendenza archeologica, alle infinite tempistiche per il reperimento di alcuni dispositivi utili al funzionamento degli ascensori monta lettighe. «Ma ora tutte le questioni relative agli interventi strutturali sull’edificio sono state completate, i lavori sono conclusi. - rivela il primo cittadino Mauro Usai - Manca soltanto la “Scia” dei vigili del fuoco e a quel punto il caricamento della pratica d’accreditamento. Le dinamiche sono ad oggi esclusivamente di natura burocratica».

L’opposizione

La vicenda del Margherita di Savoia negli ultimi anni è stata più volte oggetto di discussione fra i banche dell’aula di Consiglio: «Spero davvero che questa sia la volta buona. - dichiara il consigliere di minoranza Simone Saiu (Insieme) - Vi sono numerose famiglie che attendono di poter usufruire del servizio, perché non possono permettersi i costi delle altre strutture, che peraltro sono al completo».Per Luigi Biggio, capogruppo di FdI, gli avvenimenti che negli ultimi tempi hanno condotto al posticipo dell’apertura al pubblico, «rientrano fra le dinamiche maggiormente paradossali della recente storia cittadina. Non si contano più le volte che in questi 10 anni le varie amministrazioni di centro sinistra abbiano millantato inaugurazioni poi puntualmente rivelatesi non veritiere. - commenta - A questo punto, con i lavori conclusi sulla struttura, ecco arrivare l’iter per l’espletazione delle pratiche burocratiche. Questo perché evidentemente in realtà non si sa quando saranno in grado di rendere disponibile il servizio. È acclarato che sull’argomento, ormai da troppo tempo vengano raccontate delle bugie ai cittadini».

