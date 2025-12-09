«Ospizio lager, il fatto non sussiste»  

Non era un ospizio lager. L’alloggio di via Sardegna che ospitava numerosi anziani non aveva formalmente l’autorizzazione, ma nessuna delle persone che ci vivevano è mai stata maltrattata da Massimo Sideri e Maria Teresa Gerbino, 54 e 49 anni di Carbonia. Ieri mattina, i giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari li hanno assolti con formula piena dall’accusa di maltrattamenti: «Il fatto non sussiste».

Accuse cadute

A chiedere l’assoluzione con formula piena dei due imputati era stato lo stesso pubblico ministero Daniele Caria, al termine della sua requisitoria. Nel corso del dibattimento, infatti, sono stati sentiti in aula come testimoni diversi familiari degli anziani ospitati nell’alloggio: tutti hanno parlato di clima accogliente nel quale trovavano i propri cari quando andavano a trovarli. Sono anche stati sentiti i medici di famiglia degli anziani ospiti che, ai giudici, hanno confermato di non averli mai trovati male e che, anzi, in qualche caso avevano notato pure miglioramenti rispetto a quando stavano con i parenti.

L’accusa

Il blitz dei carabinieri di Carbonia era scattato a settembre di cinque anni fa, quando fecero irruzione nell’alloggio che la coppia aveva trasformato in ospizio. L’accusa era di maltrattamenti aggravati dall’aver agito in danno a persone anche con disabilità. Secondo una ricostruzione iniziale l’edificio, convertito in una struttura assistenziale non autorizzata, avrebbe accolto i nonnini in condizioni igienico-sanitarie degradate e con locali angusti e inadeguati per la degenza, facendo pagare una retta. Sideri e Gerbino, assistiti dall’avvocato Alessandro Corrias, hanno sempre negato le contestazioni, ribadendo di aver sempre accudito con cura le persone che hanno sempre considerato come dei loro familiari. Nessuna intenzione, dunque, di realizzare un ospizio.

L’assoluzione

Ieri mattina in Tribunale, accogliendo quella che era sempre stata la ricostruzione della difesa, il collegio della Seconda sezione presieduta dal giudice Giorgio Cannas ha assolto la coppia dall’imputazione di maltrattamenti. Caduta anche l’accusa di aver detenuto quattro grammi di cocaina e della marijuana per finalità di spaccio. Prescritta, invece, l’imputazione nata dal sequestro di un proiettile per pistola trovato nella casa della coppia.

