Ospizio di via Dante, ancora niente bando 

La ristrutturazione è finita da un anno, ma non c’è traccia dell’appalto per dare in gestione il centro di assistenza per anziani.

La questione è approdata all’esame della commissione Servizi sociali che però, dopo una serie di valutazioni, ha posto un punto fermo: l’ipotesi di dare in affido la struttura di via Dante per sei anni, prorogabili di altri due, non è stata ritenuta adeguata. «A un certo punto – analizza Rita Vincis, presidentessa della commissione – è stata valutata questa opzione ma per abbinare la necessità di offrire un servizio adeguato alle richieste dell’utenza alle esigenze imprenditoriali dei futuri gestori, l’auspicio è che la gestione sia di almeno una decina di anni». Sarebbe necessaria per ammortizzare le spese. La commissione però è fiduciosa nonostante sia trascorso più di un anno dalla

L’edificio era stato costruito nei primi anni Duemila ed era caduto in disuso dopo nemmeno dieci anni quando l’Ipia era stata trasferita in via Dalmazia: «Ora che il Governo ci ha concesso di utilizzare l’intera struttura, e non più una parte di essa, come centro per anziani – conclude la presidentessa della commissione consiliare - siamo convinti che al termine dell’estate la situazione si sbloccherà». Il progetto d’origine prevede almeno 24 posti letto (ma con la deroga concessa dal Governo potrebbero aumentare non poco), ambulatori, mensa, un ampio giardino, e altri servizi sanitari. Una struttura che a Carbonia, salvo un paio di iniziative private, manca da otto anni.

