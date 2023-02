Ospizio consegnato, in agosto si apre 

Consegnate le chiavi del Margherita di Savoia, entro i primi giorni del prossimo agosto si apre. La gestirà la società “Medihopes”, aggiudicatasi il bando economicamente più importante della storia del Comune di Iglesias (32 milioni di euro).

«Oltre alla consegna delle chiavi abbiamo già effettuato un sopralluogo con le ditte che la cooperativa ha incaricato per gli ultimi piccoli interventi - spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - Una volta ultimati, da capitolato risultano a carico della “Medihopes”. Seguiranno le assunzioni ed entro la prima settimana di agosto la struttura potrà ad accogliere gli ospiti». Per l’assessora ai Servizi sociali Angela Scarpa si tratta di un traguardo importante per l’intera comunità: «Quello di chiudere Casa Serena è stato un atto coraggioso, ma che ci ha consentito di ottenere un risparmio di denaro utile a sostenere tante altre attività a favore degli anziani». (ad. s.)

