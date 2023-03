Ospizio chiuso, l’ira dei parenti degli anziani 

C’è preoccupazione a Gonnosfanadiga dopo l’ordinanza del sindaco che impone la chiusura della casa di riposo San Vincenzo. Un provvedimento che ha provocato una serie disagi per gli ospiti, per i loro familiari e per i lavoratori. I locali devono essere ristrutturati e messi in sicurezza. La struttura deve essere liberata anche il 15 marzo. Niente deroghe. Stando a quanto accertato dai carabinieri del Nas non ci sono le condizioni per tenere aperta la comunità alloggio.

Pazienti e lavoratori

Alcuni i pazienti sono stati in parte già trasferiti nelle strutture di Pabillonis e Sanluri, gestite dalla cooperativa AssistenteH24. Altri dovrebbero trovare presto una sistemazione. Ma ad essere preoccupati sono anche i lavoratori. «Siamo stati convocati dagli amministratori il 26 gennaio – spiega Barbara Collu - per una riunione in cui ci veniva spiegato quanto stava accadendo e la necessità di chiudere la struttura per rimetterla a norma. La situazione per noi dipendenti non è così facile perché siamo stati messi di fronte a una scelta: o accettare il trasferimento in altra struttura, sempre lavorando con la stessa cooperativa, o andare in disoccupazione. Per noi accettare lo spostamento significa non avere la possibilità, una terminati i lavori, di essere riassegnati alla struttura di Gonnosfanadiga. Quindi se vogliamo continuare a lavorare in paese dopo la riapertura dobbiamo per forza di cose accettare la disoccupazione».

I parenti

Nonostante la disponibilità del responsabile della cooperativa, Gianluigi Masala, e del sindaco Andrea Floris, per trasferire gli ospiti anche in strutture con costi superiori (mantenendo la stessa retta) per i nonnini il cambiamento risulterebbe problematico. «Gli anziani ne risentono - spiega Rita Salis – una mia parente per esempio è stata trasferita a Serramanna e questo sta causando grossi disagi sia a lei che a noi. Nella comunità San Vincenzo si erano creati degli equilibri e gli anziani erano parte di un gruppo, condividevano ricordi e storie, ora si trovano spaesati». I trasferimenti hanno creato disagi anche per i parenti. «Per raggiungere Serramanna partendo da Gonnosfanadiga – sottolinea Rita Salis - ci sono circa trenta chilometri. Per noi non è più così semplice andare in qualsiasi momento. Ci sono anche conseguenze di tipo economico. I parenti dovranno dovranno spendere per andare a trovare i loro congiunti. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione».