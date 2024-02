Ospizio, benservito a pazienti e operatori 

Destini in liquidazione. Sono quelli di 43 ospiti e del personale della Casa della Divina Provvidenza che, a fine marzo, dovranno lasciare l'istituto. È l'effetto del fallimento della struttura decretato a fine 2023. «Che viene però trattato- commenta Maria Rosaria, la cui madre è ricoverata in via Sant'Anna- come se fosse quello di un'impresa commerciale». E invece ci sono uomini e donne che tra meno di due mesi non sapranno dove andare. «Piangono tutto il tempo- afferma l'oss Nunzia Udassi- questa è la loro casa. Potrebbero essere i parenti di tutti ma a quanto pare a nessuno importa».

Persone come Mimma, da 50 anni nell'ospizio, come Gavino, 77enne, la cui sorella è in Veneto. «Un trasferimento a questo punto- aggiunge Maria Rosaria- può essere per loro fatale».

E se chi ci vive sta per essere sradicato i lavoratori finiranno invece a spasso. «Non rientriamo nel pacchetto- riferiscono i dipendenti- Lo ha detto il curatore fallimentare». Nell'insieme cioè di azioni da compiere prima di chiudere baracca e destinarla a un futuro ignoto. «La Casa fallisce- si chiedono tutti- ma che fine hanno fatto i soldi stanziati dalla Regione? E perché da un giorno all'altro diventa inagibile?». «Il silenzio delle istituzioni è inaccettabile- dichiara Maria Rita Sommo, che fa volontariato nella struttura- speriamo che almeno i politici si facciano vedere». Ma per ora tutto tace.

RIPRODUZIONE RISERVATA