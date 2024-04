«Ospitiamo le bancarelle degli hobbisti» 

Un mercatino dell’usato in piazza IV Novembre. La proposta è di alcuni cittadini del centro storico che lanciano un appello al Comune per concedere le autorizzazioni e dare l’ok agli hobbisti e artigiani.

«Sarebbe molto bello» spiega un residente Agostino Valdes, «un bel mercatino dell’usato, dove chi vuole allestisce la propria bancarella per vendere o anche scambiare delle cose. Un po’ come succede a Cagliari e questo sarebbe importante anche per rivitalizzare questa piazza, per renderla viva, almeno una volta alla settimana e per avere visibilità». Dello stesso avviso è anche Tore Cogoni, «una cosa molto interessante che il Comune potrebbe accogliere proprio per attirare magari appassionati anche dai centri vicini».

L’appello a organizzare un mercatino dell’usato era stato lanciato lo scorso anno anche da alcuni artigiani di Flumini che avevano richiesto l’autorizzazione per avere uno spazio o in centro o nel litorale ma poi non se n’era fatto niente.

Così gli appassionati continuano a vendere o scambiare merce sulle pagine web in attesa di potersi spostare all’aria aperta. Si era pensato a piazza IV Novembre anche a Natale: in quel caso la proposta era partita da alcuni commercianti che poi però non erano riusciti a mettersi d’accordo.

