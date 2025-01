«Ospiteremo ragazze in difficoltà» 

«Volevo qualcosa di mio, una comunità più aperta al territorio. Ovviamente ogni comunità ha una sua filosofia di gestione, ma avevo la voglia di mettermi in gioco seguendo anche i miei valori». E ci è riuscita. Claudia Musu, di Oristano, 38 anni, studi in Scienze dell’educazione e della formazione, ha deciso di aprire una comunità a Villaspeciosa, dove potrà accogliere otto ragazze dai 10 ai 18 anni. Il suo socio è Nicola Monni, di Sinnai, 32 anni, criminologo. Tutte le spese vengono pagate dai Comuni di residenza delle ospiti, in quanto queste sono prese in carico dai Servizi sociali.

Il filo e l’anima

La comunità si chiama “Comunità residenziale Sa Domu di Filanima”: “Filanima” prende nome da due parole, “filo” e “anima”: il filo rappresenta un legame che unisce le persone nei momenti di difficoltà, e l’anima l’essenza interiore di ciascuno. «Questo è stato il mio sogno da sempre», racconta Musu: «Avevo studiato per aprire una comunità. In Sardegna non sono tantissime: in questa zona, fino all’Iglesiente, non ne esistono. Ho iniziato a lavorare facendo i primi tirocini a Domus de Luna e in seguito a Casa Emmaus, una comunità che ospita ragazze adolescenti, a Elmas. Mi sono formata nelle strutture dove le ragazze dormono in comunità: ragazze che vengono tolte alle famiglie disagiate dal tribunale e, momentaneamente, vengono seguiti in comunità».

Nella comunità c’è di tutto: cucina, bagno, libreria, camere da letto e tutto ciò che serve alle ragazze. «Le ragazze si alzano alle 6,30», continua Claudia Musu. «Per poi imparare le regole, per esempio, igiene personale, la cura delle cose e la salute: qua ci sarà uno stravolgimento, naturalmente tutto si farà per gradi. Il nostro obbiettivo è dare ai ragazzi una vita normale. Bisogna rispettare gli impegni di tutte: ogni ragazza ha una situazione in cui ha un bisogno particolare. A turno ci saranno due educatori e ci auguriamo che le ragazze vadano a scuola. Ci auguriamo che Villaspeciosa possa accoglierci».

L’obiettivo? Il lavoro

Rispetto alle comunità della città, Musu ha le sue idee. Per esempio: «I mobili che abbiamo sono tutti costruiti dai ragazzi che ho seguito questa estate, quindi vorremmo aprire un laboratorio di restauro dove le ragazze possano lavorare. Ci auguriamo di poter coinvolgere ogni tanto anche gli speciosesi: i ragazzi, vivendo in comunità, non hanno rapporti con la le persone al di fuori della struttura. Uno dei nostri obiettivi è che tra le ragazze e gli abitanti del paese si formi un feeling, in modo che, per esempio, se una ragazza esce per andare al supermercato non è tra gli sconosciuti ed esce in sicurezza».

Tra gli obiettivi, aggiunge, «vorremmo aprire sempre in questa struttura un semiresidenziale dove ragazze e ragazzi verranno dalla 9 alle 19 di sera per il laboratorio e il recupero scolastico».

