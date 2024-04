Ospite di “Sala Prove” la cagliaritana Kia 

Alle 22 su Videolina c’è “Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido, in onda ogni domenica su Radiolina alle ore 20. Protagonista di oggi è Chiara Letizia Faedda in Arte Kia. Nata a Cagliari, classe 2004, la sua è una famiglia di artisti: la madre è una cantante, il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. Ha studiato al Conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte. La sua prima apparizione ad “Amici” è avvenuta lo scorso 7 gennaio, quando Lorella Cuccarini le ha permesso di sfidare Martina per un posto nella trasmissione.