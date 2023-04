Ospite dei soccorritori dopo l’incidente 

Quella di ieri, una giornata da routine per i Volontari di Soccorso di Aritzo, fin quando, alle 12,30 è squillato il telefono con una richiesta di auto: nelle campagne di Aritzo, Fabio Mancini, motociclista ligure 42 enne è appena incorso in una rovinosa caduta.

Giunti in località “Su Pranu”, trovano ad attenderli la fidanzata del centauro, Elizanne Amineau, 35 anni. La giovane è scossa: ha assistito a distanza all’impatto, mentre il compagno provava lo sterrato. L’équipe la tranquillizza, prestando le prime cure al ferito, vigile e cosciente nonostante le sospette fratture.

Nel frattempo, alle 13,00, giunge da Olbia allo “Stadio del Vento” l’elisoccorso Eco Lima 1. I sanitari confermano i sospetti traumi e ripartono alla volta del San Francesco di Nuoro.

Per ragioni di sicurezza, ad Elizanne non viene concesso di salire a bordo del velivolo col compagno. La moto è inoltre inutilizzabile per i danni subiti. I volontari si guardano negli occhi e non ci pensano due volte ad ospitare la ragazza a pranzo in sede, accompagnandola poi in ospedale dal fidanzato che, nel frattempo sta già meglio.

«Il nostro impegno va oltre il lavoro - spiega Maria Antonietta Loi, presidente dei Volontari – siamo mossi da un grande fine sociale e ieri abbiamo replicato con piacere. Poco importano le curve percorse e l’ora di viaggio in auto.Sapere di aver ricongiunto Fabio ed Elizanne ci ha emozionato».