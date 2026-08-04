Ospite dalla ex, poi gli abusi 

Avrebbe abusato della ex moglie e della figlia, quando era poco più che una bambina. Oltre alla violenza sessuale ci sarebbe stata anche una lunga serie di maltrattamenti in famiglia. Con queste accuse pesantissime per un disoccupato 48enne si sono aperte le porte del carcere di Massama. L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri che hanno dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare in carcere, firmata dalla giudice Federica Fulgheri. Ieri mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia per il 48enne, difeso dall’avvocato Fabio Costa: la giudice ha convalidato la custodia in carcere.

L’indagine

Secondo quanto emerso dall’indagine dei carabinieri gli episodi risalgono ad alcuni anni fa. I due coniugi erano separati da tempo ma nel 2024, dopo che il disoccupato aveva avuto altri guai giudiziari, la ex moglie aveva deciso di ospitarlo nella sua casa. Dopo qualche tempo di convivenza tutto sommato tranquilla, sarebbero iniziati i maltrattamenti con accese discussioni e continui insulti, offese e minacce all’indirizzo della donna. Le liti e le violente aggressioni verbali spesso avvenivano anche in presenza della figlia. L’uomo però sarebbe andato ben oltre e in alcune circostanze ci sarebbero stati approcci sessuali spinti sfociati in veri abusi sia nei confronti della ex moglie che della ragazzina.

La denuncia

Questa situazione di violenze fisiche e psicologiche sarebbero andate avanti per diverso tempo poi è stata la ragazzina (oggi sedicenne) a trovare la forza per raccontare tutto ciò che era costretta a subire in quella casa. Si era confidata con un medico, poi era emerso che anche la mamma viveva in una condizione di estrema difficoltà e soggezione da parte di quell’uomo che aveva cercato di aiutare. I fatti erano stati denunciati ai carabinieri, immediate le indagini fino all’ordinanza del Tribunale di Oristano che ha disposto l’arresto. Il 48enne nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito in un altro penitenziario.

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