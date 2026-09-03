Ospitati 100 bambini Il centro estivo fa boom 

In un'Isola in continuo spopolamento e con pochi bambini, il centro estivo di Galtellì coinvolge circa 100 piccoli e il dato è da record. Nei giorni scorsi si è conclusa l'edizione 2026, e la partecipazione raggiunta negli anni sottolinea un continuo gradimento da parte delle famiglie. Ne parla il sindaco Franco Solinas: «Il centro estivo è uno dei servizi più importanti che l'amministrazione mette a disposizione delle famiglie. La partecipazione di circa cento bambini ci riempie di orgoglio e dimostra quanto sia necessario continuare a investire in iniziative capaci di coniugare socialità, divertimento e crescita».

I piccoli hanno trascorso le giornate tra il parco comunale, il teatro e i laboratori, giochi, tornei e mare. Apprezzate anche le uscite all'Aquadream e all'Acquapark, oltre alla pittura delle tribune, il laboratorio di slime, cacce al tesoro a tema “pirati” e le esibizioni finali dello spettacolo Got Talent. «Abbiamo lavorato per proporre un programma sempre più vario e stimolante, con nuove attività e valorizzando gli spazi del nostro territorio», dice l'assessora alle Politiche sociali Pina Cosseddu.