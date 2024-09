Ospitalità turistica, incontro all’aeroporto 

Domani alle 18 al Business centre, al terzo piano dell'aeroporto, si terrà l'evento dedicato alla promozione del turismo sostenibile e inclusivo “Connessioni sostenibili: cultura dei luoghi e ospitalità turistica”. L'incontro, organizzato da Fa travel, vedrà la presentazione dell'installazione multimediale "Leave no one behind" che intreccia arte digitale, biodiversità e cultura locale.

L'opera, ideata dall'artista iraniano Amir B. Ash e dai musicisti Shahin Entezami e Saffronkeira, esplora le Saline Conti Vecchi con la loro biodiversità, e invita a riflettere sulla connessione tra uomo e natura. Dopo la sua presentazione iniziale all'evento “Egos 2023 good life for all”, sarà esposta nella Cagliari airport library fino a ottobre.

L'evento sarà anche un momento di approfondimento sul turismo sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione autentica dei luoghi visitati. Attraverso il racconto delle storie, delle tradizioni e delle peculiarità del territorio, si punta a trasformare il viaggiatore in un partecipante consapevole, capace di apprezzare e tutelare le risorse naturali e culturali dei luoghi visitati.

Dopo l'accoglienza iniziale alle 18, si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, artigianato e commercio, Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura, spettacolo e turismo del Comune di Cagliari, Marzia Cilloccu, consigliera comunale cagliaritana, Andrea Atzeri, Ceo di Fa travel, Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, Francesca Caldara, property manager di Fai Saline Conti Vecchi e Maria Chiara Di Guardo, docente del dipartimento di Scienze economiche ed aziendali.

