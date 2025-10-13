Ospitalità, la guida Michelin premia Casa Clàt 

La Sardegna continua a distinguersi nella Guida Michelin dedicata all’ospitalità, che anche quest’anno assegna le “Chiavi”, riconoscimento che nel mondo alberghiero equivale alle celebri stelle della ristorazione. Sull’Isola sono 19 le strutture selezionate, e tra queste emergono due alberghi: Casa Clàt, boutique hotel nel cuore di Cagliari, e Cascioni Eco Retreat, immerso nella quiete della campagna di Arzachena. Entrambe hanno confermato la propria chiave. Le due strutture raccontano anime differenti. Il Cascioni Eco Retreat nasce dalla visione dei coniugi Luca e Bonaria Filigheddu, mentre Casa Clàt è frutto del progetto dei fratelli Claudio e Caterina Murgia, noti per aver fondato il marchio di acquacoltura Nieddittas.

Altre diciassette strutture sono state segnalate nella guida dedicata alle eccellenze dell’ospitalità: Abi d'Oru Beach Hotel&Spa, Hotel Li Finistreddi, CPH Pevero Hotel, Hotel Le Dune Piscinas Ecoresort & Beach, 7Pines Resort Sardinia, Aethos Sardinia, Lanthia Resort, Bajaloglia Resort, Relais La Ghinghetta, Su Gologone, Baglioni Resort Sardinia, Faro Capo Spartivento, Palazzo Tirso Cagliari MGallery, Petra Segreta Resort & Spa, Hotel Cala Di Volpe, Stazzo Lu Ciaccaru, Pitrizza.

