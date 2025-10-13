VaiOnline
Hotel.
14 ottobre 2025 alle 00:11

Ospitalità, la guida Michelin premia Casa Clàt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna continua a distinguersi nella Guida Michelin dedicata all’ospitalità, che anche quest’anno assegna le “Chiavi”, riconoscimento che nel mondo alberghiero equivale alle celebri stelle della ristorazione. Sull’Isola sono 19 le strutture selezionate, e tra queste emergono due alberghi: Casa Clàt, boutique hotel nel cuore di Cagliari, e Cascioni Eco Retreat, immerso nella quiete della campagna di Arzachena. Entrambe hanno confermato la propria chiave. Le due strutture raccontano anime differenti. Il Cascioni Eco Retreat nasce dalla visione dei coniugi Luca e Bonaria Filigheddu, mentre Casa Clàt è frutto del progetto dei fratelli Claudio e Caterina Murgia, noti per aver fondato il marchio di acquacoltura Nieddittas.

Altre diciassette strutture sono state segnalate nella guida dedicata alle eccellenze dell’ospitalità: Abi d'Oru Beach Hotel&Spa, Hotel Li Finistreddi, CPH Pevero Hotel, Hotel Le Dune Piscinas Ecoresort & Beach, 7Pines Resort Sardinia, Aethos Sardinia, Lanthia Resort, Bajaloglia Resort, Relais La Ghinghetta, Su Gologone, Baglioni Resort Sardinia, Faro Capo Spartivento, Palazzo Tirso Cagliari MGallery, Petra Segreta Resort & Spa, Hotel Cala Di Volpe, Stazzo Lu Ciaccaru, Pitrizza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  