Ospitalità dei migranti, polemiche in maggioranza  

Il sindaco Paolo Truzzu era stato chiaro: «Trenta persone che vivevano in uno stabile andato a fuoco un mesetto fa, oggi vivono in strada. Non riusciamo a gestirli. Sarebbero gestibili se accettassero il rispetto delle regole. Quando ne ho messo dieci in un albergo, su richiesta del prefetto, hanno devastato le camere». Ora arriva l’intervento di Marcello Polastri e Loredana Lai, consiglieri di maggioranza: «Siamo andati a fare una verifica e i gestori hanno negato la storia della devastazione». Un fuoco amico che animerà il dibattito all’interno della coalizione che sostiene Truzzu.

Intanto con il passare dei giorni aumentano i migranti che vivono in condizioni di estremo degrado in viale La Plaia, accanto all’ex “hotel disperazione”, distrutto recentemente in un incendio. «Ora sono circa 40. Queste persone continuano a dormire senza acqua e senza servizi. Alla faccia dei diritti umani e di una politica che mette al centro i bisogni delle persone più fragili», commenta amareggiata Anna Puddu (Progressisti). «E il Comune intanto non fa niente». (m. v.)

