Ospedali sardi, svolta rimandata a settembre Commissari nelle Asl 

L’ascia di guerra, per il momento, è sotterrata. Al tavolo del Campo largo sulla sanità – cioè l’emergenza delle emergenze in Sardegna – erano attese scintille. Invece, dopo appena due ore di vertice, presenti consiglieri e assessori, sono usciti tutti soddisfatti. Complice il nuovo disegno di legge illustrato dalla presidente della Regione Alessandra Todde che, tra le altre cose, renderebbe possibile il commissariamento delle aziende sanitarie. Questo dovrebbe succedere già a settembre: nei prossimi giorni il testo approderà in Giunta, ai primi del mese prossimo in commissione Sanità del Consiglio regionale, e poi in Aula per il via libera definitivo. Quello di ieri è stato un supplemento di incontro dopo quello del 23 luglio scorso, quando però si era discusso soprattutto dell’assestamento di Bilancio oggi all’esame dell’Aula.

«Non è una riforma»

In ogni caso, ha chiarito la governatrice dopo il confronto con gli alleati, «il provvedimento illustrato oggi non è una riforma strutturale, ho sempre detto in campagna elettorale che non avrei messo in campo una riforma, si tratta invece di un testo che andrà a colpire le inefficienze: per esempio il caos di funzioni che si è creato tra Ares e Asl, con i disguidi che hanno portato anche alla mancata approvazione dei bilanci». Rispetto alla prima bozza trapelata nelle settimane scorse - e «molto ambiziosa», ha ammesso subito - «il nuovo provvedimento affronta problemi pratici».

Nello specifico li chiarisce Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, il più critico degli alleati in materia di sanità dopo il primo incontro di 15 giorni fa: «Quello che è certo è che l'ospedale Microcitemico tornerà finalmente nell'orbita dell’Arnas Brotzu e darà vita a un polo pediatrico di rango regionale, e che gli ospedali di Alghero rientreranno finalmente nell'Asl territoriale, sono previste poi anche modifiche rispetto all'attuale conformazione di Ares, riportando principalmente chiarezza rispetto a un sistema in cui oggi ogni azienda di fatto ha interpretato la legge in maniera diversa». Un «incontro soddisfacente» per Agus, secondo il quale «la crisi attuale del sistema sanitario deriva anche da una gestione dozzinale, approssimativa e in alcuni casi platealmente sbagliata, perpetrata da parte delle direzioni generali nominate nella scorsa legislatura».

Condivisione

«Abbiamo condiviso le linee guida del disegno di legge che la Giunta approverà a breve», ha aggiunto la presidente della commissione Sanità Carla Fundoni (Pd), «questo ci consentirà di imprimere un indirizzo diverso per dare risposte ai sardi». Al vertice anche il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde): «Il confronto è importante e tra la presidente, la Giunta e il Consiglio, c’è stata condivisione totale: abbiamo posto le basi per un grande cambiamento, non una nuova riforma ma una profonda riorganizzazione delle aziende sanitarie per dare risposte agli operatori e pazienti, ovviamente con figure nuove ai vertici». Tra le altre cose, anticipa Frau, «ci sarà un piano socio sanitario per rifondare la rete ospedaliera e territoriale con un ruolo fondamentale della prevenzione. Inoltre si cercherà di chiarire e definire meglio le competenze e i rapporti tra Ares e le Asl, evitando le sovrapposizioni degli ultimi anni».

