«Ospedali sardi al collasso, serve una riforma strutturale» 

Niente è cambiato. Liste d’attesa lunghissime; malati sull’orlo del precipizio; fuga in altre regioni per fare interventi chirurgici; territori indifesi e sguarniti; reparti chiusi, in bilico o con gli organici scarni da far paura; assalto agli ospedali cittadini e ai pronto soccorso; malumore diffuso tra gli operatori perennemente in trincea.

Quasi un anno è passato dall’insediamento della Giunta Todde, e all’orizzonte della sanità non si intravede nessun miglioramento. «Sarà un 2025 “caldo”, a livello nazionale e regionale. Le criticità sono sempre più evidenti e in peggioramento, da questa classe politica ci saremmo aspettati da subito un cambio di passo, segnali forti in termini di riforme strutturali, e soprattutto un maggior coinvolgimento di noi addetti ai lavori», dice Alessandro Murenu, chirurgo toracico al Businco, rappresentante del sindacato di medici Cimo.

Invece?

«Invece, nessuna condivisione. Anche se finalmente la presidente ha rotto il silenzio dichiarando che “la sanità è la vera emergenza”, e accennato a un piano con quattro punti principali, vorremmo maggiore chiarezza e partecipare attivamente al processo di riforma».

Una valutazione di massima?

«L’ospedale del bambino, che fa molto appeal social. L’attenzione alla pediatria è sacrosanta, ovviamente, ma ricordo che siamo una regione vecchia, che nei prossimi 25 anni perderà 250mila abitanti. Gli anziani e i grandi anziani sono il vero enorme problema sul quale dobbiamo investire le risorse, persone che vanno a gravare sulle strutture ospedaliere sottraendo posti letto preziosi per gli acuti, perché non ci sono sistemazioni alternative e non si riesce a curarli a domicilio».

Cosa pensa della specializzazione degli ospedali?

«Abbiamo dubbi sulla rigidità di questo approccio. Sarebbe opportuno, prima di prendere pericolose decisioni, considerare i volumi di attività e le specificità territoriali».

Sale operatorie dell’Oncologico: cosa succederà?

«Al momento di ufficiale non sappiamo niente, i vertici aziendali continuano solo con comunicazioni verbali. Ci avevano detto che il trasferimento al Brotzu si sarebbe fatto il 15 gennaio, ma a oggi mi pare una cosa impossibile portare lì attrezzature e pazienti».

Ma, nonostante sia stato contestato da tutti, il progetto è sempre lo stesso?

«Purtroppo sì, portare Chirurgia toracica al San Michele – ma è un discorso molto più ampio che riguarda tutti i tumori maligni del distretto toracico – con Radioterapia, Oncologia, Radiodiagnostica al Businco, e gli ambulatori non si sa ancora bene dove – significa interrompere una filiera che funziona adeguatamente. Non solo: si costringe Chirurgia e senologia a operare in una sala non a norma, e Chirurgia generale a indirizzo oncologico – questa sì, un ologramma – a lavorare senza personale dedicato e chissà dove. Tirando le somme, guardando a quello che è accaduto al Marino e al Binaghi, temiamo che l’Oncologico possa chiudere definitivamente».

E il rischio è che l’indice di fuga già alto possa aumentare.

«Per il tumore al polmone la mobilità passiva è tra il 40 e il 50%, e sappiamo che crescerà, perché i pazienti che vediamo in ambulatorio, oggi molto più di sei mesi fa, iniziano il percorso da noi e poi ci decidono di andare fuori, anche in situazioni che palesemente non lo richiederebbero, o perché terminali, o perché trattabili senza problemi da noi».

Da dove ripartire?

«Dal territorio, e dalla rete tra le diverse strutture. Attualmente mancano del tutto le interconnessioni tra ospedali, anche pubblici e dei grandi centri. La politica deve prendere atto di questo, ci deve aiutare a riformare il sistema e renderlo moderno, con una collaborazione diretta e costante con noi operatori, altrimenti si spenderanno le risorse in maniera inefficiente e con progetti inattuabili».

Una nota positiva: la perequazione delle retribuzioni di Brotzu e Aou di Cagliari.

«Positiva, ma poco. Un passo importante, ma è stato accettato un compromesso, per una perequazione completa ci sarebbero volute molte più risorse. È un piccolo segnale, ma da questa Giunta ci aspettiamo molto di più, riforme strutturali, con il contributo dei sindacati della sanità».

