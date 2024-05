Ospedali, ritornano i medici a gettone Ma è subito polemica  

Una costosa pezza che non avrebbe risolto il problema: così il Movimento 5 Stelle all’opposizione definiva il ricorso della Giunta di centrodestra ai medici in affitto per tamponare le falle negli organici dei pronto soccorso della Sardegna. Ora i pentastellati sono al governo della Regione. E Ares ha appena bandito una gara per reclutare camici a gettone da schierare per un anno in 10 ospedali dell’Isola, a 85 euro l’ora. Spesa prevista: 6,5 milioni. Che tra opzioni di estensione, contributi e quinto obbligatorio diventano 9,9 milioni. La ragione? L’emergenza è totale, il contratto in vigore scade in estate e si rischia il caos sanità con l’Isola piena di turisti. Ma la decisione crea tensioni in maggioranza. «La procedura deve essere stoppata subito»: ne è convinto Francesco Agus (Progressisti), contrario alla privatizzazione del sistema dell’emergenza quando era in minoranza, ma anche adesso che è schierato nella coalizione che sostiene Alessandra Todde. In più c’è in sospeso un parere dell’Anac: una recente norma permette di ricorrere ai medici in affitto solo in casi di estrema urgenza, per un anno e senza possibilità di rinnovo. L’Anticorruzione, interpellata sul bando sardo, non si è ancora espressa. Ma la procedura è partita lo stesso.

Il bando

Tutti in pochi giorni. Il 24 maggio Ares scrive che da marzo 2023 «è stato affidato il servizio medico di guardia attiva nei pronto soccorso (...) di diverse Asl». I medici a gettone si occupano solo di codici verdi e bianchi nelle aziende sanitarie di Nuoro, Ogliastra, Oristano e Sulcis, ma «nel corso del contratto, hanno richiesto il servizio anche le Asl di Gallura e Medio Campidano. In tutto l’attività viene attualmente svolta in 10 ospedali». Problema: il contratto, si legge, «avrà scadenza improrogabile tra luglio e settembre di quest’anno a seconda dell’utilizzo del budget assegnato». L’azienda regionale per la salute chiede di poter fare una nuova gara, per affidare ai privati le cure più semplici nei pronto soccorso. L’assessorato regionale dice sì, la nuova legge che sembra impedirla non è un problema. E il 28 maggio viene pubblicato il bando. Cinque lotti, che serviranno per non far chiudere, tra gli altri, i punti di primo soccorso da La Maddalena al Sirai, passando dal San Francesco e dal Paolo Merlo. Ci pensano i privati, a 85 euro l’ora per ogni medico.

La polemica

Nel Campo largo c’è già chi dice no: «Bisogna fermare il bando», spiega Agus, «i medici in affitto hanno peggiorato la situazione creando un assurdo disincentivo al lavoro nel sistema pubblico. Chi lavorerà ancora in una guardia medica se, per fare mansioni simili, si può essere pagati più del doppio per operare in un pronto soccorso per il tramite di un privato?», si chiede il Progressista «Allo stesso modo», prosegue, «come si può tollerare che in un pronto soccorso sia meglio pagato un medico che si occupa dei codici meno urgenti piuttosto che chi tratta codici gialli e rossi con conseguenti rischi e stress?». Per Agus «i medici in affitto sono stati un esperimento. Fallito. Quindi, come già detto anche in commissione, eviterei di prorogare il servizio, soprattutto per un tempo così lungo».

L’allarme

Il sistema sanitario sardo, già in affanno, rischia di collassare con la stagione estiva: «A causa della grave carenza di personale il sistema dell’emergenza-urgenza si trova in una situazione di perdurante difficoltà», avverte Paolo Truzzu (Fratelli d’Ialia), «la chiusura dei reparti di Traumatologia e Ortopedia mette a rischio l'apertura dei pronto soccorso in tutta l'Isola proprio durante l'estate, periodo di maggior pressione determinato dalle presenze turistiche e di ferie del personale. Molte strutture rischiano di chiudere. L’assessore Bartolazzi deve dare garanzie». Intanto un primo tampone è arrivato: dopo una procedura avviata da Ares sono arrivate 73 candidature di professionisti disponibili a eventuali incarichi provvisori nelle guardie mediche turistiche. Ora sono attese le decisioni sull’assegnazione delle sedi.

