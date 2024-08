Ospedali, incubo senza fine 

Pazienti visitati in ambulanza, volontari fermi mezza giornata al Pronto soccorso, reparti basilari come la Traumatologia e la Neurologia chiusi da tanti mesi. L’estate nera della sanità del Sulcis Iglesiente non è dissimile da quella degli anni precedenti ma più passa il tempo e più la disperazione monta.

Il dramma

In attesa delle annunciati riforme regionali, per i pazienti (e i loro parenti) una via crucis. Come quelli di Maria Carla Pilloni, una nonnina di 80 anni di Iglesias che alcuni giorni fa, portata al Pronto soccorso del Sirai, è incappata in una giornata da bollino rosso (e non per il clima): «Mia suocera ha avuto un malessere non da codice rosso - racconta il suocero Antonello Desogus – è stata visitata in ambulanza perché in quel momento il Pronto soccorso era saturo: finiti i posti nelle stanze e pure i lettini nei corridoi, ma il punto è che non era disponibile nemmeno il Pronto soccorso del Cto di Iglesias: ma allora è normale tenerne aperti due?». Il Sirai si sobbarca il carico di lavoro raddoppiato dalla chiusura che ormai si protrae da mesi del reparto di Traumatologia. Era già successo alla fine del 2023, poi una boccata d’ossigeno a inizio 2024 aveva permesso di ripristinare l’attività operatoria ma era stata un’illusione perché a fine marzo la Traumatologia è stata di nuovo quasi del tutto cancellata (salvo interventi in brevissimi periodi in cui c’è disponibilità di medici, attività in day hospital, consulenze e prestazioni ambulatoriali). La causa: carenza di medici cui sta cercando di porre rimedio la dirigenza Asl 7 con bandi ripetuti, ma quasi sempre snobbati.

Le urgenze

Dettaglio non secondario: il Sirai è preposto alle emergenze-urgenze ma si opera a Cagliari. E al Sirai è chiusa da inizio estate pure la Neurologia. Non va meglio a Iglesias dove al Cto anche il Pronto soccorso fa attività limitata. Il Santa Barbara ha il cup, ambulatori e la guardia medica. «Di positivo c’è che si inizia a discutere di una piccola riforma – analizza Gino Cadeddu, segretario provinciale della Cgil Funzione pubblica – ma la situazione è al collasso in Pronto soccorso, in Chirurgia e in Medicina del Sirai e al punto di primo intervento e nella Medicina del Cto, con dipendenti stremati cui si somma chi ha contratto nuovamente il Covid: o la Regione ci permette di assumere e stabilizzare o non ci sono soluzioni al dramma». La questione sanità è dibattito politico, e le proposte per superare nel breve termine certe criticità non mancano. Luca Arru, consigliere comunale del gruppo “Carbonia Avanti”, ne avanza una provocatoria: «Chiudere provvisoriamente il Cto e potenziare il pronto soccorso di Carbonia, ma al Sirai grida vendetta un’altra circostanza: spesso in pronto soccorso non sono sufficienti le barelle, eppure nel resto del presidio ci sono reparti chiusi da anni, con posti letto e arredi fermi: perché non pensare a una gestione più dinamica del presidio?».

