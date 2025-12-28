Ospedali in tilt, chiudono i reparti 

Fine anno all’insegna dei guai per la sanità gallurese (ospedali e sistema territoriale). Peggio di così il 2025 non poteva finire. La coperta è talmente corta che la Asl di Olbia in questi giorni non sta riuscendo a tenere in piedi servizi essenziali nei presidi ospedalieri. La dirigente sindacale Jessica Cardia (Cgil Funzione pubblica Nord Sardegna) è perentoria: «Parlano i fatti. L’ospedale di Tempio in questi ultimi giorni è poco più che un presidio di guardia medica rafforzato. Il Pronto soccorso del Paolo Dettori poteva garantire le prestazioni solo per i codici bianchi. Funzionano con fortissime limitazioni o sono chiusi reparti e servizi come Cardiologia, Ortopedia, Pediatria e il servizio del 118 spesso non può contare su un medico. Il tutto crea degli scompensi, ovviamente, per l’ospedale di Olbia che deve sopperire alla gravissima situazione del Paolo Dettori».

Gli Oss fuori

A Olbia sono sotto pressione diversi reparti, a partire dal Pronto soccorso. Resta drammatica la situazione del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) chiuso da mesi. Ancora Cardia: «Abbiamo anche saputo che a breve non ci sarà più il prezioso contributo di 35 operatori socio sanitari, gli Oss, assunti con i cantieri occupazionali sanitari. Ci parlano di nuovi contratti, vediamo cosa succede. Di sicuro in Gallura, ma il discorso vale anche per Sassari, chiudiamo l’anno in un clima di grandissima preoccupazione. Basti pensare alle condizioni drammatiche della medicina territoriale con le Case della salute senza specialisti. Ai primi di gennaio ci sarà un confronto con i manager sanitari, stiamo preparando una iniziativa forte, non escludiamo nuove giornate di sciopero».

RIPRODUZIONE RISERVATA