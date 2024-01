Ospedali in affanno, 128 camici bianchi in arrivo da Cuba  

Gli appelli per l’arrivo di medici cubani nell’Isola erano partiti già dalla scorsa estate, quando il comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, scrisse all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria invocando una soluzione alle carenze d’organico. Messaggio recepito da Doria, che già da maggio aveva deciso di aprire al reclutamento di medici e infermieri stranieri. Tramutatosi, poi, alle porte di Ferragosto, con l’approvazione da parte della Giunta, degli indirizzi operativi verso un accordo tra Regione e governo cubano.

Intesa raggiunta

Ora, a distanza di mesi, si registrano degli ulteriori passi in avanti. Di recente, nell’ambasciata cubana a Roma, l’incontro fra lo stesso Doria, l’ambasciatrice Mirta Granda Averhoff e il ministro della Salute del Paese caraibico Jose Angel Portal Miranda, al fine di sottoscrivere l’accordo sui nuovi specialisti per l’Isola. Che si formalizzerà a stretto giro con le firme ufficiali.

Importanti i numeri, replicando al modello già consolidato in Calabria. In Sardegna arriveranno 128 medici e 30 infermieri da destinare alle sedi più critiche, con un contratto fino al 31 dicembre 2025 con possibilità di rinnovo. «Abbiamo accolto le richieste di cittadini e operatori - dice l’assessore Doria - e consci delle gravi carenze d’organico ci siamo messi in moto per arrivare a delle interlocuzioni col governo cubano. Sono reduce da due incontri con l’ambasciatrice a Roma, nonché con i responsabili per il reclutamento».

Le sinergie

Fondamentale il supporto del prefetto di Cagliari che sta coordinando il tavolo con gli altri prefetti isolani, e dell’Agenzia regionale del lavoro, grazie ai quali si arriverà a breve alla predisposizione dei permessi di soggiorno per i medici e ai loro contratti». Ma non solo. «L’università di Cagliari - aggiunge Doria - ci supporterà con corsi di italiano scientifico, affinché gli specialisti possano operare al meglio. In Patria, inoltre, stanno già studiando la nostra lingua». Ma Doria non intende fermarsi a ciò: «In Sardegna mancano le scuole di specializzazione per pediatri, chirurghi pediatrici e neurochirurghi. Siamo intervenuti subito, investendo 11 milioni per i prossimi 15 anni al fine di colmare queste carenze. Per incentivare l’arrivo di medici nelle sedi svantaggiate è stata approvata le legge che istituisce l’indennità integrativa regionale».

Sorgono gongola

Intanto, nel Mandrolisai si registra la soddisfazione del sindaco di Sorgono, Franco Zedde. «Non posso che sentirmi rassicurato - dice il primo cittadino - degli sforzi posti in campo per collimare le carenze del nostro presidio e di tanti altri della regione. Fin da subito ho constatato un’attenzione totale alle nostre rivendicazioni e un dialogo costante con l’assessore. Confido nell’arrivo degli specialisti nei tempi più brevi possibili».

Asl e sindacati

Anche il Dg dell’Asl 3 Paolo Cannas è fiducioso: «Non abbiamo ancora ricevuto comunicazione ufficiale sull’arrivo degli specialisti, ma conoscendo da tempo gli sforzi posti in campo, apprezziamo ciò che si sta facendo. Il percorso con l’assessorato per i medici stranieri ha coinvolto tutti i direttori generali delle Asl e sono state accolte le nostre richieste». Così Manuel Tanda, della Cisl medici Nuoro: «Sorgono vive una grave carenza di medici da anni, servirebbero almeno 18 specialisti cubani che permettano un’evoluzione positiva. Auspichiamo il progressivo arrivo dei medici».

