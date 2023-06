Ospedali e nuovo stadio, spunta un compromesso 

Le premesse per una schiarita c’erano tutte: le rassicurazioni sul Brotzu, l’apertura sullo stadio a Sant’Elia. Posizioni che ieri il presidente della Regione ha ribadito al vertice di maggioranza a Villa Devoto con i segretari e i capigruppo dei partiti di centrodestra. Quasi quattro ore di riunione che hanno portato a una sintesi insperata: sì ai nuovi ospedali, sì alla Piastra del Brotzu, sì allo stadio a Sant’Elia. Con le forze politiche che, a loro volta, hanno fatto uno sforzo per condividere la discussa delibera di Giunta che dà il via libera allo studio di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi presidi in Sardegna. In serata, poi, è arrivata anche la delibera del Brotzu che dà il via libera all’esecuzione della Piastra che sorgerà a fianco al Brotzu. Ora la palla passa al Comune per l’autorizzazione conclusiva.

«È stato un incontro costruttivo che ha chiarito i termini di una vicenda dal mio punto di vista molto strumentalizzata», ha detto al termine della riunione Christian Solinas, «abbiamo una norma che definisce la rete dei nuovi ospedali e un’altra che dice che ci sarà un accordo di programma che tratterà unitariamente stadio, ospedali, posti letto per studenti e uffici regionali». Al tavolo, stando alle comunicazioni ufficiali, non si è parlato di candidature alle prossime elezioni regionali che pure sono tra meno di otto mesi.

Candidature

«Questo tavolo discute di questioni che riguardano il governo della Regione», ha sottolineato il presidente, che due giorni prima si era mostrato molto ottimista con i consiglieri del suo partito sull’ipotesi di una sua ricandidatura, «poi quando verrà il momento ci sarà un tavolo politico che si occuperà di questo». Quando? «Dipende dalle forze politiche nel loro complesso, considerando equilibri che vanno oltre il semplice tavolo regionale». Tuttavia, «noi in Regione vorremmo dire la nostra, come Psd’Az e come forze di governo: ci saranno delle interlocuzioni con le forze nazionali e si troverà un percorso che affronterà tutti questi temi».

«Partita aperta»

Il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci ha confermato che «non è questo il tavolo che deve decidere il nome del futuro candidato alla presidenza, servirà un tavolo politico di livello locale e nazionale per prendere in mano la vicenda». Posto che, ha sottolineato il presidente della commissione Sanità alla Camera, «la partita è aperta, e in realtà non è mai stata chiusa». Al vertice Forza Italia ha insistito su altri due punti: «Abbiamo ribadito il valore della coalizione, e in secondo luogo che bisogna andare avanti con un metodo condiviso per cui tutti i partiti devono essere sentiti su tutte le questioni di rilevanza strategica». Quanto agli ospedali, «siamo d’accordo sulla realizzazione dei nuovi, nello stesso tempo tutti al tavolo si sono detti d’accordo sulla necessità di procedere con la Piastra del Brotzu». E lo stadio? Dice ancora Cappellacci: «Si fa a Sant’Elia perché è nei fatti, oltre che nella storia e nel cuore dei cagliaritani». Insomma, anche per l’azzurro il tavolo è andato bene.

«Ultima fermata»

Ma, ha chiarito, «questa è l’ultima fermata, noi non siamo più disposti a concedere tempo. Il cambio di passo deve essere oggi e non mi pare che ieri ci fosse questo segnale». Fratelli d’Italia è entrato a Villa Devoto con una posizione molto chiara: giù le mani dal Brotzu, lo stadio si deve fare a Sant’Elia e ok ai nuovi ospedali «ai quali non siamo mai stati contrari». «E questo abbiamo ottenuto», è stato il commento della coordinatrice Antonella Zedda, «al tavolo sono stati messi i puntini sulle “i” su tante questioni che avevano bisogno di un confronto». Inoltre, «riconosciamo che esiste un accordo di programma in cui si parla di stadio e ospedali e sul quale abbiamo fatto il punto: avrà una firma a breve». La Lega e il suo coordinatore Michele Pais erano già sulle posizioni del presidente della Regione: «Al vertice abbiamo chiarito tutti i punti oggetto del dibattito in queste ore, sul piano dell’edilizia ospedaliera c’è l’intenzione di andare avanti, e non c’è alcuna intenzione di bloccare il progetto della Piastra del Brotzu». Sull’ubicazione del nuovo ospedale: «La scelta sarà delegata al Consiglio comunale». Secondo il coordinatore dei Riformatori Aldo Salaris «la coalizione ha trovato la sintesi rispetto alla volontà di portare avanti l’accordo di programma già approvato in Consiglio regionale su importanti opere, prime fra tutte la realizzazione dei nuovi ospedali».

I capigruppo

A Villa Devoto c’erano anche i capigruppo, che avevano lamentato uno scollamento forte tra Giunta e Consiglio. Michele Ennas (Lega) ha annunciato «la richiesta che la prossima variazione di bilancio prima della Finanziaria approdi in Aula prima della pausa estiva: la priorità della Lega è portare subito le norme che si attendono». Alla luce dell’esito del tavolo, per Fausto Piga (FdI) sarà più facile affrontare in Aula il collegato. Sull’accordo di programma: «Bisogna dargli seguito nel più breve tempo possibile». Angelo Cocciu (FI) ha portato all’attenzione della maggioranza «le problematiche che riguardano la Sfirs: è necessario nominare un direttore generale». Il vice capogruppo del Psd’Az Giovanni Satta ha fatto notare che «ci si è ripromessi di incontrarsi più spesso». Michele Cossa (Riformatori) ha concentrato il suo intervento sugli ospedali: «Per garantire ai sardi un’assistenza sanitaria adeguata non si può prescindere dalla realizzazione di ospedali moderni. Il Brotzu resterà l’ospedale sardo di rilevanza nazionale di alta specializzazione, continuando a svolgere il ruolo di punto di riferimento per tutta la Sardegna. Siamo più che soddisfatti». In rappresentanza dell'Udc c’era la consigliera Alice Aroni. Mancava Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), per impegni precedenti. Non è stato invitato invece alcun esponente di Idea Sardegna.

