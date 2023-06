Ospedali di comunità, è allarme «Rischiano di essere scatole vuote» 

Una quindicina di case della comunità già attive (su 50 in programma) e un ospedale di comunità in funzione (sui 13 previsti): sul fronte della medicina territoriale finanziata con i fondi del Pnrr (missione Salute) la Sardegna, come più o meno tutte le Regioni, procede a rilento. Nella relazione inviata al Parlamento dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr, terzo semestre, tra le criticità maggiori emerge proprio la realizzazione di queste strutture, da completare entro il 2026. Poi c’è un altro problema: mancano medici, infermieri e operatori vari. «Senza un numero adeguato di personale, gli ospedali e le case di comunità proposti dal piano regionale sono e saranno solo scatole vuote», avvertono Fp Cgil, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up e Fsi Usae, che per il 15 giugno hanno organizzato un sit-in sotto la sede dell’assessorato, in via Roma a Cagliari, per chiedere «un cambio di passo per la tutela del diritto alla salute di tutti i sardi», spiegando che «ricostruire la sanità del territorio significa investire sul personale». Dice Guido Sarritzu, segretario Uil: «Sono a rischio anche i servizi minimi, in diversi territori già non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza. Bisogna fare in fretta, servono risposte urgenti, sia per gli utenti che per i lavoratori, la situazione è drammatica».

Le strutture

Sul tema – se n’è parlato anche nei giorni scorsi in un convegno ad Ales – interviene Francesco Carta di Medicina Democratica, medico di medicina generale in pensione da un anno: «L’assessore Doria ha dichiarato che “oggi in Sardegna abbiamo ventitré ospedali per acuti, quadro sorpassato e non sostenibile, e una quota parte di questi sarà trasformata in Ospedali di comunità”. E la cosa ci preoccupa», sottolinea. «Intendiamoci, siamo ben consapevoli che Ospedali e Case di comunità sono strumenti indispensabili per rilanciare e rifondare la sanità territoriale. Addirittura, le prime Case della salute nell’Isola furono istituite nel 2008, ma la loro reale attivazione è stata trascurata dalle amministrazioni regionali che si sono succedute. Ora, il Pnrr le rilancia e finanzia, ma queste strutture devono essere aggiuntive rispetto a quelle esistenti, non possono essere sostitutive dei reparti ospedalieri attivi, e devono essere autonome rispetto alla rete ospedaliera, per evitare di ricadere nell’ospedale-centrismo L’esempio di Ghilarza – unico ospedale di comunità istituito finora, a febbraio scorso – è evidente: a dirigerlo sono stati chiamati medici ospedalieri e non del territorio, indebolendo l’ospedale e aggiungendo poco o nulla alla medicina territoriale. Ora si vorrebbe estendere la sperimentazione di Ghilarza a livello regionale, perfino a ospedali storici come il Binaghi e il Marino, trasformando tali strutture in ospedali di comunità e sopprimendo i servizi preesistenti».

I progetti

Gli ospedali di comunità di Cagliari area vasta (al Binaghi) e Quartu Parteolla (al Marino), il primo per un investimento di 4,5 milioni, il secondo di 5,3 milioni, sono due dei progetti di ristrutturazione avviati. Gli altri sono: il padiglione B del Segni di Ozieri (2,3 milioni); il complesso ex Ipab San Giovanni Battista di Ploaghe (2,3 milioni); il padiglione D del complesso ex ospedale Conti a Sassari (3,68 milioni); il complesso ex San Camillo sulla strada provinciale 200 a Sassari (2,46 milioni); quello del presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (3,4 milioni); l’ospedale Mastino di Bosa (1,78 milioni); il Paolo Dettori di Tempio (1,91 milioni).

I posti letto

Prosegue Carta: «La drastica riduzione dei posti letto è una delle cause della crisi della sanità, un’ulteriore riduzione non può che aggravare i problemi. Nel 2015 un gruppo di esperti aveva elaborato delle linee di indirizzo, un modello Sardegna di nuove cure primarie, con l’obiettivo di stimolare la sperimentazione nel territorio del Chronical Care Model e della Medicina d’iniziativa, e di avviare la riaggregazione dei professionisti delle cure primarie. Ma tutto questo è rimasto lettera morta». La gestione delle malattie croniche va garantita sul territorio e, se possibile, a domicilio del malato. Gli accessi impropri al Pronto soccorso vanno evitati con un’ adeguata rete di assistenza territoriale di cure primarie.

«Se la rete delle cure primarie è in grave crisi è evidente che aumenti il ricorso improprio al Pronto soccorso», dice il dottor Carta. « La crisi è determinata dalla mancata riorganizzazione della rete, dal mancato ricambio generazionale e dal pensionamento di molti medici, largamente prevedibile». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA