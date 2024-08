Ospedali, caldo ad Alghero e a Tempio piove 

Infiltrazioni di acqua nel reparto di Medicina dell’ospedale di Tempio dopo il forte acquazzone di venerdì, mentre ad Alghero i pazienti stanno soffrendo il caldo con i climatizzatori in tilt. Sono i familiari dei ricoverati a denunciare le gravi criticità nelle due strutture sanitarie del nord Sardegna. Disagi dovuti anche per la cronica carenza di personale. «Oltre ventiquattr'ore in attesa di conoscere lo stato di salute dei parenti entrati in pronto soccorso, pochi medici e infermieri e condizioni disastrose della struttura. A denunciare la tragica situazione in cui versa l'ospedale Paolo Dettori di Tempio, la parente di una donna trasportata con l'ambulanza al presidio, a cavallo di Ferragosto. «Mia mamma è stata presa in carico subito, ma da quel momento non mi è stata data nessuna notizia fino al giorno successivo in cui mi è stato concesso di entrare», racconta Donatella Battino.

Da Alghero è invece il presidente della commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, a segnalare l’inferno di Medicina. «La poca aria fresca che circola all’interno dei reparti è quella smossa dai “pinguini” posti in corridoio», fa sapere il consigliere di maggioranza: «Altri optano per tenere le tapparelle semichiuse, oppure c’è chi ricorre al classico ventaglio per trovare un po’ di refrigerio. Una situazione insostenibile», incalza Mulas.(c.fi.)

