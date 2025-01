Ospedaletto, il tesoro dimenticato 

Ospedaletto San Leonardo ancora invenduto. Il prezzo di vendita è crollato, ora è un terzo della richiesta iniziale: 736mila euro a fronte dei 2 milioni dell’asta di partenza nel 2013. Per l’ex caserma Codam di proprietà della Croce Rossa a San Leonardo, è ancora tutto fermo. Sette le gare di vendita andate deserte, l’ultima il 13 novembre scorso, il valore intanto è crollato ma l’ex Ospedaletto, come lo chiamano i lussurgesi, è ancora lì in balia del tempo, diroccato e saccheggiato nel corso di tanti anni. Fino a qualche anno fa si vociferava di una cordata di imprenditori cagliaritani interessati, ma alla fine non c’è stata un’offerta reale.

L’immobile

Tante le ipotesi avanzate per recuperare l’ex immobile di 39mila metri quadrati compreso il grande parco esterno, all’ingresso di San Leonardo. Si è parlato di un albergo o resort a cinque stelle, un’altra ipotesi era una residenza sanitaria assistita per anziani. Era stato proposto anche un Think Tank, di ispirazione anglosassone, per salvare le strutture dal degrado e promuovere un’agenda di incontri coinvolgendo enti e università, associazionismo, artigiani e imprenditori per riflettere sul riuso delle strutture magari nell’ambito culturale, sociale. Anche l’azienda Siete Fuentes, che imbottiglia e commercia acqua di San Leonardo, aveva mostrato interesse all’acquisto per ampliare lo stabilimento della borgata montana, ma alla fine anche questa è rimasta solo ipotesi. L’impressione è che i probabili acquirenti stiano attendendo una ulteriore discesa di prezzo, nel nuovo bando d’asta.

La storia

La struttura è stato dismesso nel 1998 quando la Croce Rossa ha spostato il contingente di San Leonardo a Oristano. Fin dal 1983 l’Ospedaletto era Centro operativo e addestramento militare, con i volontari della Croce Rossa che si occupavano di servizio di protezione civile, assicurando il pronto intervento in caso di calamità naturali. Tra la fine degli anni ’80 e la metà dei ’90 ha ospitato il Corpo forestale diventando il centro più importante della lotta agli incendi boschivi di tutto l’alto Oristanese. Anche l’esercito di stanza a Macomer vi ha svolto periodicamente campi di addestramento. Infine la chiusura nel 1998 nell’ambito di una riorganizzazione generale della Croce Rossa. Da quel momento, l’immobile, abbandonato, ha iniziato a degradarsi. Il compendio comprende tre corpi con un ampio parco, per un totale di circa quattro ettari di estensione.

