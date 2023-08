«Ospedale unico, troppi errori» 

La diserzione di 22 sindaci su 23 al dibattito organizzato nella sede dell’Ares ha lasciato degli strascichi sulla diversità di vedute fra l’assessore alla Sanità Carlo Doria e i primi cittadini. Pietro Morittu e Mauro Usai, sindaci di Iglesias e Carbonia, ritornano sull’argomento, sollevano dei dubbi e auspicano la convocazione di una conferenza socio sanitaria da tenersi nel Sulcis Iglesiente.

Il futuro

«Mi spaventano le dichiarazioni dell’assessore quando afferma che il nuovo ospedale è anche una scelta per economizzare e razionalizzare il personale. - dichiara il sindaco d’Iglesias Usai - Se l’idea è quella di avere nella futura struttura lo stesso numero di dipendenti attualmente a disposizione nei presidi ospedalieri, si sta commettendo un errore imperdonabile, non reggerebbe. Inoltre quando allude ai nostri presunti ritardi sulle indicazioni da fornire, dovrebbe ricordarsi che la delibera per l’istituzione dell’ospedale unico è di tre anni fa. Perché si è aspettato fino all’ultimo momento? Siamo noi quelli in ritardo?». Nel confronto svoltosi lo scorso 28 luglio nella sede dell’Ares a Cagliari non era specificato che i sindaci dovessero illustrare le loro proposte in riferimento all’ubicazione del nuovo ospedale. - dichiara Pietro Morittu - E la richiesta fatta pervenire a nome dei 23 sindaci sulla possibilità di effettuare il confronto nel Sulcis Iglesiente, è pervenuta entro i termini di scadenza».

Le urgenze

Il sindaco di Carbonia ritiene sia corretto continuare a parlare di ospedale nuovo, ma l’urgenza in questo fase rimane l’assistenza: «Sulle strutture ospedaliere c’è una pressione importante che crea grossi problemi di gestione. - prosegue - La posizione assunta da 22 sindaci su 23 è abbastanza chiara, noi siamo i portatori di istanze del territorio. L’iter per individuare l’ubicazione del nuovo ospedale non è di nostra competenza e auspichiamo che tutte le decisioni siano socializzate e condivise nella conferenza socio sanitaria della Asl Sulcis, dove dovrebbe essere invitato anche chi, pur non facendo parte del territorio, si appoggia ai nostri servizi, ad esempio Teulada».

