Ospedale unico? Sulla carta c’è 

Adesso l’ospedale unico del Sulcis Iglesiente c’è, almeno sulla carta. E con non pochi dettagli che ne delineano le caratteristiche: ad esempio circa 329 posti letto, un insediamento minimo 10 ettari, 10 sale operatorie. Per costruirlo servono 200 milioni.

Il documento

Tutto posto nero su bianco dall’Azienda regionale salute (Ares) che in un tavolo tecnico ieri ha illustrato lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo presidio. Secondo lo studio il nuovo ospedale, basato sull’attuale rete ospedaliera (il Sirai a Carbonia, Cto e Santa Barbara a Iglesias) e sulla mobilità passiva (il trasferimento dei pazienti del Sulcis in altre Asl) prevede 329 posti letto. Saranno suddivisi in sei macro aree dove troveranno spazio terapia intensiva, cardiologia, unità coronarica, gastroenterologia, la nefrologia, la neonatologia, la neurologia, oculistica, oncologia, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria, urologia, chirurgia, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, lungodegenza, riabilitazione. Previste 10 sale operatorie, pronto soccorso, radiologia, laboratori, farmacia e servizi generali. Occuperanno circa 45mila metri quadrati e una superficie totale (compresi parcheggi, aree verdi e interne) di circa 100.000 metri quadrati. Per contenere tutto ciò, serviranno minimo 10 ettari. Secondo il progetto, il costo stimato è di poco meno 200 milioni di euro, esclusi oneri di urbanizzazione, progettazione e sicurezza che saranno valutati in seguito.

Il sito

Dove realizzarlo? Ha preso corpo l’ipotesi che sia una zona baricentrica del territorio e Ares ha esaminato una prima proposta avanzata da Villamassargia, presente ieri all’incontro. «Considerato l’obiettivo generale dei quattro nuovi ospedali della Sardegna – ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas – il nuovo ospedale del Sulcis Iglesiente è una priorità nella priorità: a fronte di una carenza di personale che è un problema anche nazionale, l’attuale configurazione dei tre ospedali Sirai, Santa Barbara e Cto non consente una gestione ottimale delle risorse». Per Solinas, «il nuovo ospedale rappresenta un’opportunità di rilancio, un presidio di primo livello che dovrà trovare collocazione in una posizione baricentrica, idonea all’elisoccorso». Il progetto nasce dallo studio di un gruppo di lavoro interno all’Ares e sarà messo a disposizione dei sindaci. «La scelta dell’area sarà condivisa – sottolinea l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria – ma dovrà rispondere alle caratteristiche che abbiamo indicato: un’area preferibilmente pubblica, baricentrica, connessa alle viabilità principali, idonea sotto il profilo idrogeologico e non soggetta a vincoli culturali e ambientali proveniente ma ora c’è una base tecnica rappresentata dallo studio: valuteremo qualunque proposta di Ares».

