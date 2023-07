«Ospedale unico? Lo ospitiamo» 

Per primo, già nell’ottobre 2019, Villamassargia aveva avanzato la propria candidatura ad ospitare l’ospedale unico del Sulcis iglesiente fortemente voluto dall’esecutivo regionale. Ora rilancia le proprie ambizioni indicando un’altra possibile sede dopo quella già individuata a ridosso della Sp2 (tra le località Santu Pauli, Su Murdegu e Su Centu) per la quale aveva già inviato in Regione un progetto di massima con tanto di rendering. «Confermiamo la volontà di ospitare il nuovo presidio territoriale unico, che sarà un Dea di I Livello, - ha detto la sindaca Debora Porrà in Consiglio comunale - mettendo a disposizione un’altra area comunale in località Tuerramanna. Orografia e viabilità sono punti di forza in una proposta che non mira a soddisfare il nostro ego, bensì le esigenze del territorio». A rinforzare il concetto l’intervento dell’assessora alla Cultura Sara Cambula: «Si deve agire ora: è responsabilità delle amministrazioni comunali mettere i propri beni a disposizione dei cittadini». Astenuto il gruppo di minoranza “SiAmo Villamassargia” che con una nota letta da Franco Porcu parla di «azione propagandistica fine a se stessa» e lancia l’invito aa creare soluzioni fattibili con le altre istituzioni locali per risolvere i tanti nodi della sanità del territorio». Astenuto anche Fabio Secci:«Llieto dell’idea ma mancano dati e piano di fattibilità per poter approfondire». Sul tema si sono espressi già diverse altre amministrazioni, in particolare quella di Iglesias che ha presentato di un’opzione “casalinga” per dare casa all’ospedale unico nell’ex ospizio “Casa Serena”

