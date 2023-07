«Ospedale unico inaccettabile»  

La “Rete sarda in difesa della sanità pubblica” tuona contro la decisione della Regione di realizzare un ospedale unico nel Sulcis Iglesiente. Col possibile drastico ridimensionamento del Sirai di Carbonia (già Dea di primo livello per le emergenze) e del Cto di Iglesias: «Ci sono interessi di natura edilizia?», si domandano le coordinatrici Claudia Zuncheddu e Rita Melis. «Dopo anni di tagli, chiusure e mancate aperture di servizi – scrivono - con la logica di concentrare i servizi sanitari in un ospedale unico, il risultato è che i due ospedali sono in parte implosi, con due Comuni messi l’uno contro l’altro per accaparrarsi l’ospedale unico». La Rete Sarda si riferisce anche alla proposta dell’amministrazione di Iglesias di «programmare le iniziative per destinare l'ex Casa Serena all’ospedale unico: «Proposta scellerata – dicono Zuncheddu e Melis - si ignorano le esigenze del territorio, le difficoltà per un nuovo ospedale, con la chiusura dei due colossi della sanità del Sulcis». (a. s.)

