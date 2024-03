«Ospedale unico a Villamassargia? Scelta illegittima» 

Un gigantesco ospedale unico a Villamassargia, con pronto soccorso, 329 posti letto divisi in sei aree e 21 reparti all’interno di un’area costruita di circa 45mila metri quadri e per una superficie totale, contando parcheggi e aree accessorie, di circa 10 ettari. Lo si ipotizza in una delle delibere “last minute” della Giunta regionale uscente che stanzia quasi 800 milioni di euro per i nuovi ospedali, fortemente contestate e definite inaccettabili dalla neopresidente della Regione Alessandra Todde e che ora ha causato una levata di scudi in tutto il Sulcis Iglesiente. Fatta eccezione per il paese che dovrebbe ospitare il nuovo ospedale.

Il documento

«Nella delibera sulla presa d’atto degli studi di fattibilità per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri - ha comunicato due sere fa la sindaca di Villamassargia Debora Porrà al suo Consiglio comunale - vengono scelti i terreni del Comune di Villamassargia per quanto riguarda il nuovo presidio sanitario del Sulcis Iglesiente». La delibera fa riferimento a due proposte presentate dalla stessa Porrà ai vertici sanitari durante un incontro nel luglio scorso che era stato disertato da tutti gli altri 22 sindaci del territorio: «L’assessore – si legge - ritiene che si possa dare indirizzo ad Ares affinché proceda preliminarmente, identificata la localizzazione migliore tra le due proposte, all’avvio della progettazione». Erano le uniche proposte? «Assolutamente no e i 22 sindaci avevano disertato l’incontro in ovvio segno di dissenso e non certo perché avessero di meglio da fare – puntualizza Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente del distretto socio-sanitario del Sulcis – avevamo subito chiesto un altro incontro perché la scelta per l’eventuale nuovo presidio ospedaliero, ammesso che abbia senso costruirlo visti i tre ospedali esistenti a Carbonia e Iglesias, avrebbe dovuto rispettare precisi requisiti per un territorio che arriva sino a Teulada, che conta oltre 120.000 abitanti, e che certo non ha in Villamassargia il punto baricentrico. Lo pensavamo allora e lo pensiamo oggi».

Il territorio

Un’analisi condivisa dai sindaci che da anni sono in prima linea per difendere la sanità in ginocchio: «Parliamo di carta straccia, di un’operazione molto imbarazzante e scorretta fatta il giorno prima delle elezioni dal presidente Solinas a Villamassargia e questo sarebbe già sufficiente per respingere a priori questa ipotesi – dice il sindaco di Iglesias Mauro Usai – inoltre mi chiedo se un presidente di una formazione che ha perso le elezioni e che non era nemmeno candidato abbia il diritto di prendere una simile decisione scavalcando un intero territorio. Aggiungo che personalmente sono contro un ospedale unico ma sono dell’idea, e come me tanti sindaci e migliaia di cittadini, che si debba lavorare e investire per far funzionare al meglio quelli già esistenti che si trovano a Iglesias e Carbonia». Parere analogo quello del sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «È una delibera senza parere di legittimità, un mero atto ricognitivo per raccontarsi di avere fatto qualcosa. – dice – A questa delibera non corrisponde nessuna acquisizione del parere dello studio di Ares sulla valutazione delle proposte pervenute, tra le quali compare anche lo studio effettuato dal nostro Comune. Ci atteniamo a quanto detto dalla presidente Todde riguardo le delibere approvate oltre il novantesimo minuto. A noi rappresentanti del territorio serve poter riuscire a garantire ai nostri cittadini riposte al bisogno di salute».

