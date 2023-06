«Ospedale unico a Casa Serena» 

«L’ospedale unico del Sulcis Iglesiente venga individuato nella struttura e nell’area della ex “Casa Serena». Così l’assessora alla Politiche sociali Angela Scarpa chiederà al Consiglio comunale di demandare la sua figura e quella del sindaco Usai, affinché si metta in atto presso le autorità competenti, la programmazione di tutte le iniziative necessarie per destinare lo spazio in Corso Colombo all’ubicazione dell’ospedale unico.

La proposta

«Per motivi logistici e di sicurezza pubblica - spiega Scarpa - un presidio ospedaliero deve sorgere presso un idoneo centro abitato e non certamente lungo una strada provinciale. Lo spazio dell’ex Casa Serena sarebbe ottimale, ha un’area di oltre 25 mila metri quadri, situata all’ingresso della città, risulta ottimale in quanto Buggerru dista 34 chilometri, Fluminimaggiore 24 (Comuni collegati con una strada di montagna piena di curve e difficilmente percorribile) Carbonia 17, Sant’Antioco 34, Giba 35, Portoscuso 18, tutti su strada pianeggiante. Inoltre far ricadere la scelta del nuovo ospedale in quell’area, eviterebbe l’inutile spreco di risorse pubbliche, con l’opportunità dell’utilizzo di superfici pubbliche già attrezzate». Una prassi, quella tentata dal Comune d’Iglesias, che segue le orme di quello di Carbonia, dove la delibera del Consiglio per la richiesta di realizzazione del nuovo impianto da costruirsi nel territorio comunale, è già stata formulata: «In questo modo si rafforza il solito dualismo che lede l’intera popolazione. - afferma il consigliere di minoranza del Centro Popolare Giuseppe Pes - In Consiglio esternerò le mie rimostranze per una decisione che reputo sbagliatissima. L’area di Casa Serena non è idonea ad ospitare il nuovo ospedale unico. Occorrerebbe creare un comitato locale con competenze specifiche. Credo che lungo la Sp2 sia il posto più adatto».

Altre ipotesi

Nell’ultima conferenza socio sanitaria l’assessore alla Sanità Carlo Doria aveva chiesto ai primi cittadini d’individuare un luogo per la costruzione del nuovo presidio: «Ma non è nostra la responsabilità sull’ubicazione dell’ospedale unico, Ares è l’ente preposto e demandato per doverlo fare e si occuperà di una valutazione tecnica che si baserà su elementi obiettivi. - chiarisce il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - Non entrerò nel merito delle richieste formulate da Carbonia ed Iglesias, mi limito a dire che un ospedale che servirà l’intera provincia non può nascere nei centri abitati».

Per Locci la nuova struttura deve deve svilupparsi orizzontalmente: «E dovrà essere situata in un punto che rappresenti il crocevia per tutti i Comuni del territorio - prosegue - ed in tal senso credo che strategicamente la soluzione migliore sia nei pressi della Sp2. Geograficamente rappresenta il punto migliore, però in concomitanza con la costruzione del presidio, occorre intervenire sul miglioramento della rete viaria».

