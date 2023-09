Ospedale senza telefoni né rete 

Medici obbligati a scrivere a mano i referti, le comunicazioni anche urgenti fra i reparti e con i poliambulatori affidate ai telefonini privati del personale: grossi disagi nell’ospedale di San Gavino per un guasto delle linee telefoniche che è andato avanti per diversi giorni fino a ieri pomeriggio, mentre solo ieri mattina è stato finalmente risolto il problema alla rete Internet. Il disservizio, che ha interessato anche il poliambulatorio di Guspini, è dovuto a un guasto della rete del gestore Fastweb e ha avuto gravi ripercussioni, riportano il nosocomio sangavinese e il poliambulatorio di Guspini nell’età pre-digitale. Il lavoro ospedaliero, già di per sé molto intenso a causa della cronica mancanza di personale, è diventato ancora più pesante: impossibile contattare con i telefoni fissi i diversi reparti, la radiologia e gestire le diverse richieste che viaggiano ormai da tempo sulla rete telematica. Anche per un ricovero dal pronto soccorso il personale sanitario doveva prima capire chi era in turno nei diversi reparti per poi contattare il medico in servizio e anche le richieste per una tac urgente o per le analisi sono diventate molto più complicate.

Nessuna informazione

Di tutta questa situazione, evidenzia Giampaolo Mascia, segretario provinciale del sindacato Fialas, nel sito della Asl del Medio Campidano non è stata data nessuna informazione: «È grave che questo disagio non sia stato segnalato dalla Asl e che di continuo ci si rimpalli le responsabilità anche se il servizio è pagato. I disagi sono stati pesantissimi: i diversi reparti sono stati isolati fra loro. Colpiti sia il personale sanitario sia i pazienti. La Asl avrebbe dovuto comunicare il problema nel sito ufficiale. Questa, peraltro, è una delle tante emergenze: abbiamo in ospedale un ascensore guasto da metà aprile e siamo ancora in attesa di notizie certe sulla riparazione, che sarebbe già dovuta avvenire da tempo».

Situazione grave anche per Gabriele VIrdis, della segreteria territoriale della Cgil: «Nelle ultime settimane i guasti alle rete telefoniche e a internet hanno causato molti danni sia ai lavoratori privati che a diverse aziende del Medio Campidano. Ora ne va dell’assistenza sanitaria in ospedale: è un servizio fondamentale, va trovata subito una soluzione di emergenza».

«Nessun piano B»

Sulla stessa linea Caterina Cocco, della segreteria della Cgil provinciale: «Ci sono stati dei problemi anche al poliambulatorio di VIllacidro. È assurdo che un’azienda sanitaria che eroga servizi di emergenza fondamentali per la salute dei cittadini non abbia un piano B per l’ospedale e i poliambulatori. La rete internet va garantita anche nei casi di emergenza: abbiamo già delle liste di attesa lunghissime e con questo guasto non è stato neppure disdire o fare nuove prenotazioni di visite mediche».

«Segnalazione immediata»

Il direttore generale della Asl Giorgio Carboni fa sapere che i tecnici hanno segnalato immediatamente il guasto telefonico in ospedale e al poliambulatorio di Guspini a Fastweb che ieri pomeriggio ha finalmente risolto la situazione mentre la linea Internet era stata già ripristinata.

RIPRODUZIONE RISERVATA